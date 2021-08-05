Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата06.08.2021 00:05

Героическому полету Германа Титова – 60 лет

Архив: ЦПК / Роскосмос Герман Степанович Титов. Портрет в скафандре Архив: ЦПК / Роскосмос Г.С. Титов, вестибулярная тренировка Архив: ЦПК / Роскосмос Г.С. Титов, вестибулярная тренировка Архив: ЦПК / Роскосмос Г.С. Титов на парашютной подготовке. Медицинское обследование перед прыжками Архив: ЦПК / Роскосмос В.Ф. Быковский и Г.С. Титов во время укладки парашюта Архив: ЦПК / Роскосмос Г.С. Титов, практическое занятие по фотосъемке Архив: ЦПК / Роскосмос Г.С. Титов, практическое занятие по фотосъемке Архив: ЦПК / Роскосмос Г.С. Титов во время практического занятия с кинокамерой Архив: ЦПК / Роскосмос Г.С. Титов во время практического занятия с кинокамерой Архив: ЦПК / Роскосмос Г. С. Титов, командир космического корабля «Восток-2», во время тренировки на тренажёре космического корабля «Восток», 1961 г. Архив: ЦПК / Роскосмос Группа будущих космонавтов на Байконуре перед стартом Ю.А. Гагарина, апрель 1961 г. Слева направо: Г.Г. Нелюбов, В.Ф. Быковский, Ю.А. Гагарин, А.Г. Николаев, Г.С. Титов, П.Р. Попович Архив: ЦПК / Роскосмос Космонавты 1-го набора в отряд космонавтов и группа руководителей на отдыхе в Сочи, 18 июня 1961 г. В верхнем ряду слева направо: П.Р. Попович, Г.Г. Нелюбов, Г.С. Титов, В.Ф. Быковский. В нижнем ряду слева направо: А.Г. Николаев, Ю.А. Гагарин, С.П. Королёв (в центре), первый начальник Центра подготовки космонавтов Е.А. Карпов, начальник парашютно-десантной службы Н.К. Никитин. Архив: ЦПК / Роскосмос Торжественная встреча после космического полёта в Центре подготовки космонавтов Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова, 1961 г. В первом ряду слева направо: лётчик-космонавт А.Г. Николаев, заместитель начальника Центра Н.Ф. Никерясов, лётчик-космонавт Г.С. Титов, лётчик-космонавт Ю.А. Гагарин, заместитель начальника Центра Г.Ф. Хлебников Архив: ЦПК / Роскосмос Торжественная встреча после космического полёта в Центре подготовки космонавтов Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова, 1961 г. В первом ряду слева направо: лётчик-космонавт А.Г. Николаев, заместитель начальника Центра Н.Ф. Никерясов, лётчик-космонавт Г.С. Титов, лётчик-космонавт Ю.А. Гагарин, заместитель начальника Центра Г.Ф. Хлебников Архив: ЦПК / Роскосмос Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов в гостях у моряков Черноморского флота, 01.06.1962 г Архив: ЦПК / Роскосмос Группа космонавтов 1-го набора на прогулке в Центре подготовки космонавтов. Слева направо: Ю.А. Гагарин, А.Г. Николаев, В.В. Терешкова, П.Р. Попович, В.Ф. Быковский, Г.С. Титов, 1963 г. Архив: ЦПК / Роскосмос В верхнем ряду слева направо: Титов Г.С., Комаров Г.М., Феоктистов К.П., Николаев А.Г., Быковский В.Ф. В нижнем ряду слева направо: Попович П.Р., Гагарин Ю.А., Терешкова В.В., Егоров Б.Б. Архив: ЦПК / Роскосмос Лётчик-космонавт Г.С. Титов на занятиях в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского, 1967 г. Архив: ЦПК / Роскосмос В.В. Терешкова, Г.С. Титов, П.Р. Попович, А.А. Леонов после защиты дипломных проектов в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, 18.02.1968 г. Архив: ЦПК / Роскосмос Г.С. Титов, А.А. Леонов, П.Р. Попович после защиты дипломных проектов в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, 18.02.1968 г. Архив: ЦПК / Роскосмос Г.С. Титов выступает на партийной конференции, 1968 г. Архив: ЦПК / Роскосмос Герман Степанович Титов с женой Тамарой Васильевной у дома космонавтов Звёздного городка, 1970 г. Архив: ЦПК / Роскосмос Герман Степанович Титов с женой Тамарой Васильевной принимают участие в выборах депутатов, Дом космонавтов Звёздного городка, 1970 г.

60 лет назад, 6-7 августа 1961 года советский космонавт Герман Степанович Титов совершил первый в мире суточный космический полёт на космическом корабле «Восток-2», став ВТОРЫМ космонавтом в истории космонавтики. Космическая экспедиция Германа Титова, как и полет Юрия Гагарина, стала частью славной истории отечественной космонавтики!

Герман Степанович Титов — космонавт первого отряда и второй космонавт планеты, самый молодой покоритель космоса: на момент старта ему было 25 лет. Продолжительность его космического полета составила 25 часов 18 минут. Космический корабль совершил 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. Во время полёта изображение Титова передавалось на Землю по радиотелеметрическим каналам. Врачи постоянно следили за состоянием его здоровья, проводили анализ физиологических данных.

Контролировавший миссию с Земли Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР Сергей Павлович Королёв так сказал: «Примечательные черты Германа Степановича — это быстрота реакции, сообразительность, хладнокровие и, вероятно, самое ценное — наблюдательность, способность к серьёзному анализу. При важности всех других, два последних качества в данном полёте имеют особое значение».

Советский космонавт Герман Титов сделал первые ручные фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в невесомости, и, главное, сумел поспать в космосе, что стало одним из важнейших экспериментов в эпоху начала освоения пилотируемой космонавтики. Впервые было доказано, что в условиях невесомости у человека сохраняется работоспособность в течение суток, и, следовательно, жить и работать в космосе можно. Этот полет стал первым шагом на пути к длительным орбитальным экспедициям и следующим этапом в исследовании космоса после полета Юрия Алексеевича Гагарина.

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Земфира Титова, сестра космонавта вспоминает: «И вот когда уже 6 августа по радио объявили, я в это время была с подругами в лесу. Вдруг, около нашего дома — куча народа. Все поздравляют, что Герман Степанович — в космосе. Естественно, это для нас шок был. Родители плакали. Всё это воспринимали и радостно вроде, и болезненно. Ну, а потом настала ночь. Он сутки летал. И естественно, ни папа, ни мама не спали совершенно. Выходили всё на улицу, смотрели на небо…».

Герман Степанович Титов входил в состав первого отряда космонавтов с 1960 по 1970 гг. Накануне первого полета человека в космос именно он был назначен дублером у Юрия Алексеевича Гагарина. После ухода из отряда космонавтов, Титов стал командиром группы лётчиков, которых готовили для секретного проекта «Спираль» — орбитального самолета-космоплана. Титов был у истоков военной навигационной системы «Ураган», ставшей основой гражданской ГЛОНАСС. Почти десять лет Герман Титов был одним из руководителей Главного управления космических средств Министерства обороны.

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