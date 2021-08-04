Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата05.08.2021 00:30

110 лет со дня рождения Бориса Ивановича Житкова

Сегодня, 5 августа 2021 года, исполняется 110 лет со дня рождения учёного в области ракет стратегического назначения, генерал-майора Бориса Ивановича Житкова.

Окончил Ленинградский индустриальный институт (1937 г.), Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1939 г.); д.т.н. (1966 г.), профессор (1969 г.). С 1947 года служил в аппарате учёного секретаря Академии артиллерийских наук Министерства Вооружённых сил: научный референт, учёный секретарь 4-го отделения ААН. С 1953 по 1970 гг. — заместитель начальника НИИ-4 МО. В 1957 года на основании проведенных под его руководством исследований была впервые в стране обоснована возможность создания стратегических ракет на твердом топливе.

Одним из основных направлений его работ были также исследования проблем создания высокозащищенных шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет. В 1964-1965 гг. — председатель Государственной комиссии по испытаниям ракетного комплекса с ракетой Р-14. С 1970 года уволен в запас. В последующие годы работал научным консультантом в Московском институте теплотехники, профессором Московского авиационного института им. С.Орджоникидзе.

Лауреат Государственной премии (1967). Награжден орденами Отечественной войны I (1985) и II (1945) ст., Трудового Красного Знамени (1969), Красной Звезды (1953), «Знак Почета» (1944), медалями.

Выдающийся военный специалист и ученый Борис Иванович Житков скончался 23 января 2000 г. Похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище.

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