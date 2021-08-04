Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева04.08.2021 17:05

Цифровая трансформация Государственного ракетного центра

По информации заместителя генерального директора — начальника службы инновационного развития и информационных технологий Александра Олицкого, в Государственном ракетном центре имени академика В.П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») должны приблизиться к созданию единой цифровой системы управления предприятием, а затем холдингом, все бизнес-процессы должны быть автоматизированы.

Решено начать с управления хозяйственной деятельностью предприятия. В качестве пилотных определены три бизнес-процесса: расчёт заработной платы, договорная деятельность, поддержка пользователей в работе с информационными системами предприятия. Их нужно описать от планирования до реализации, проанализировать и разработать предложения по оптимизации процессов с учётом возможности цифровой трансформации.

Следует отметить, что в Государственном ракетном центре имени академика В.П. Макеева имеются необходимые базовые условия для реализации процессов цифровой трансформации. В частности, разработана и запущена в эксплуатацию интегрированная информационная система управления предприятием — инструмент, реализованный на базе конфигурации 1С:ERP, объединяющий все бизнес-процессы в одну мощную систему, которая хранит и обрабатывает огромный пласт экономических, хозяйственных, финансовых сведений, необходимых для работы предприятия

В разделе вычислительной инфраструктуры построены и успешно эксплуатируются ЗСПД — защищённая среда передачи данных, целый набор корпоративных сервисов: внутренняя электронная почта, корпоративный портал и другие.

MIL OSI