Т. Гигель: Все запланированные в районе крупные проекты будут выполнены в соответствии с намеченным графиком

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во встрече с главами поселений муниципального образования «Улаганский район».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион приняла участие во встрече с главами поселений Улаганского района — одного из самых высокогорных муниципальных образований республики. На мероприятии также присутствовали первый вице-премьер правительства Республики Эжер Ялбаков, заместитель председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Герман Чепкин, председатель Ассоциации муниципальных образований региона Роман Птицын, глава МО «Улаганский район» Владимир Челчушев, председатель районного Совета депутатов МО «Улаганский район» Никита Санин.

По мнению Татьяны Гигель, актуальность встречи состояла не только в том, что были подведены итоги работы муниципального образования за отчетный период и обсуждены актуальные направления социально-экономического развития района на ближайшую перспективу. Не менее важно, что были выслушаны пожелания глав сельских поселений района по дальнейшему развитию сел. «А это очень значимый момент, поскольку именно сельская власть, будучи в шаговой доступности к народу, лучше всех знает проблемы, сталкиваясь с необходимостью их решения фактически ежедневно».

Реконструкция социально значимых объектов и возведение в районе новых детских садов, школ, спортивных и детских площадок, сельских домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов будут способствовать улучшению качества жизни сельчан

Сенатор поблагодарила представителей поселенческого самоуправления за желание работать на благо района, региона. Она отметила, что реконструкция социально значимых объектов и возведение в районе новых детских садов, школ, спортивных и детских площадок, сельских домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, а также обновление их материально-технической базы будут способствовать улучшению качества жизни сельчан.

Парламентарий выразила уверенность, что все запланированные в районе крупные проекты — реконструкция дороги Акташ — Улаган, капитальный ремонт Акташской детской музыкальной школы, строительство нового садик в селе Улаган, проведение капитального ремонта в Саратанском детском саду — будут выполнены в соответствии с намеченным графиком.

Татьяна Гигель подчеркнула, что снижение с 1 июля в регионе на 20 процентов тарифа на электроэнергию для юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, положительно скажется на производстве конкурентоспособной продукции.

Сенатор напомнила участникам совещания, что многое делается в регионе в плане поддержки семей с детьми. Также увеличено в два раза финансирование мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы «Сохранение и развитие алтайского языка в Республике Алтай». Закреплению на селе врачей и учителей будут способствовать заложенные средства на приобретение и строительство для них жилья.

Законодатель считает, что есть необходимость прислушаться к мнению руководителей сельских администраций и при верстке бюджета на 2022 и последующие годы обратить особое внимание на вопросы строительства новой районной больницы, обеспечения питьевой водой жителей сел Язула, Балыктуюль, Балыкча, строительство новой школы в Балыктуюле.

Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион приняла участие во встрече с главами поселений Улаганского района

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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион приняла участие во встрече с главами поселений Улаганского района

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Татьяна Гигель

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Татьяна Гигель сообщила, что поднимала на федеральном уровне вопрос пересмотра ряда параметров вхождения в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, эта проблема была озвучена во время проведения Дней Республики Алтай в Совете Федерации. В ходе обсуждения был сделан акцент на то, что внесенные последние коррективы в данную программу не позволяют в нее входить малым селам, где низкая налогооблагаемая база и небольшое число рабочих мест.

По словам парламентария, особо значимо, что внесенные предложения по пересмотру ряда параметров программы вошли в Постановление Совета Федерации, поскольку такое решение дает все основания надеяться, что проблема будет устранена.

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