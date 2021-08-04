Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Ангара#РД-19104.08.2021 13:30

Проект Протон-ПМ по строительству нового корпуса прошёл корректировку в Роскосмосе

На совместном заседании тематического и инвестиционного комитетов Госкорпорации «Роскосмос» 28 июля 2021 года рассмотрены и одобрены предложения компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») по изменению и выделению дополнительного бюджетного финансирования проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства агрегатов двигателя РД-191».

Таким образом планируется повысить технологическую и экономическую эффективность нового комплекса для серийного изготовления перспективных двигателей ракет-носителей «Ангара». Предварительно Протон-ПМ получил заключение отраслевого технологического института НПО Техномаш о целесообразности внесения изменений в проект. Поддержанные Госкорпорацией мероприятия предусматривают использование новых планировочных решений и изменение конфигурации инженерного оборудования. В частности, планируется приобрести шесть токарно-фрезерных обрабатывающих центров, чтобы устранить узкие места в цехе турбонасосных агрегатов ракетных двигателей.

Иван Краснов, директор Протон-ПМ: «Сложная подготовительная работа по обоснованию изменений способствовала положительному решению, и сегодня проект приобрёл свой окончательный облик. Корректировка позволит реализовать в новом корпусе более эффективные технологические и производственные решения, создать современную цифровую среду, конкурентоспособные рабочие места».

Напомним, что данный инвестпроект реализуется предприятием на загородной производственной площадке в Новых Лядах. В корпусе общей площадью 44 тысячи квадратных метров размесятся механосборочный цех, линии электрохимических покрытий и окончательная сборка. Приступить к сборке модифицированной версии двигателя РД-191 на новых мощностях планируется уже в марте 2022 года.

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