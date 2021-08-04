Игры XXXII Олимпиады в Токио: Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золотые медали в синхронном плавании в дуэте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золотые медали в синхронном плавании в дуэте. За выступление россиянки получили 195,9079 балла, а Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.Россиянки – бессменные лидеры в синхронном плавании с 2000 года. Тогда на Играх XXVII Олимпиады в Сиднее (Австралия) лучшим стал дуэт Марии Кисилевой и Ольги Брусникиной.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Светлану Колесниченко и Светлану Ромашину с «золотом»:«Поздравляю Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с «золотом» Игр-2020! Уже шестую Олимпиаду подряд россиянкам нет равных в соревнованиях дуэтов. А Светлана Ромашина завоевала шестую золотую олимпийскую медаль в карьере и стала самой титулованной спортсменкой в синхронном плавании в истории Игр. В Токио наш дуэт выступил безупречно и победил с большим преимуществом. С 2000 года наша сборная команда по синхронному плаванию неизменно выигрывает все золотые медали на Олимпиадах. Надеюсь, в Токио эта традиция будет продолжена. Поздравляю с первым «золотом» Игр-2020 главного тренера национальной команды Татьяну Покровскую и старшего тренера Татьяну Данченко. Под их руководством команда добивается успеха больше 20 лет – благодаря ежедневным многочасовым тренировкам и огромной любви к спорту. Хочу также поздравить с победой Федерацию синхронного плавания России. Желаю российским синхронисткам удачи в групповых соревнованиях», – сказал Олег Матыцин.27-летняя Светлана Колесниченко – заслуженный мастер спорта России, шестнадцатикратная чемпионка мира и одиннадцатикратная чемпионка Европы, олимпийская чемпионка 2016 года в групповом выступлении. Светлана родом из Гатчины (Ленинградская область), в составе российской олимпийской сборной представляет Москву. Светлана Колесниченко тренируется на базе ГБУ «МГФСО» Москомспорта.31-летняя Светлана Ромашина – заслуженный мастер спорта России, пятикратная олимпийская чемпионка. В активе спортсменки 21 золотая медаль на чемпионатах мира и 13 наград высшей пробы на чемпионатах Европы. Светлана родом из Москвы и в составе российской олимпийской сборной представляет столицу. Светлана Ромашина тренируется на базе СШОР «Юность Москвы».По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России синхронным плаванием занимаются более 17 тысяч человек. В спортивных школах страны работают 57 отделений по синхронному плаванию. В том числе, работают 27 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки занимаются 4 тысячи человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду спорта «синхронное плавание» занимаются более 5,5 тысяч человек в 71 субъекте Российской Федерации. Количество тренеров в стране по синхронному плаванию составляет 336 человек, из них по программам спортивной подготовки работают 286 тренеров.При поддержке Министерства спорта развитием синхронного плавания занимается Федерация синхронного плавания России. Президент Федерации синхронного плавания России – Власенко Алексей Викторович. Главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по синхронному плаванию – Заслуженный тренер России Покровская Татьяна Николаевна. В дуэтах тренировки проходят под руководством заслуженного тренера России Татьяны Евгеньевны Данченко.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко, весь тренерский штаб и Федерацию синхронного плавания России с невероятным успехом и желает новых ярких побед!

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