Source: Russia Federal Space

#РКС#Михаил Хайлов#Александр Блошенко04.08.2021 11:59

Замгендиректора Роскосмоса Михаил Хайлов избран председателем совета директоров РКС

Совет директоров компании «Российские космические системы» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») избрал новым председателем совета заместителя генерального директора по космическим комплексам и системам Госкорпорации «Роскосмос» Михаила Хайлова. Заместителем председателя совета директоров стал исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

Ранее общее собрание акционеров РКС избрало новый совет директоров в следующем составе: заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Госкорпорации «Роскосмос» Михаил Хайлов, исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко, заместитель директора Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» Константин Галий, генеральный директор ОРКК Александр Данилов, исполнительный директор по финансам Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Поляков, специалист департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос» Ирина Терентьева, генеральный директор компании «Российские космические системы» Андрей Тюлин.

В феврале 2021 года Набсовет Роскосмоса одобрил программу стратегических преобразований предприятий космического приборостроения и решение по формированию профильного холдинга на основе «Российских космических систем». Эти решения определяют будущий облик одной из важнейших составляющих ракетно-космической отрасли России: в состав новой структуры войдут промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, сборочные производства и другие организации, нацеленные на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения.

MIL OSI