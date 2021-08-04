Е. Мизулина: Поправки в Семейный кодекс направлены на реализацию новых конституционных положений в части, касающейся защиты семьи и ребенка

Source: Russia – Council of the Federation

Согласован перечень концептуальных положений, которые лягут в основу поправок в Семейный кодекс РФ, сообщила сенатор.

Межведомственная рабочая группа по согласованию предложений о поправках в Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, направленные на реализацию государственной функции защиты семьи и ребенка, согласовала перечень концептуальных предложений.

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Об этом сообщила на XV заседании рабочей группы председатель подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области

Заседание прошло под руководством сопредседателей Межведомственной рабочей группы — председателя подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елены Мизулиной, председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и председателя Попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» Елены Мильской.

В заседании приняли участие сенаторы РФ Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя и Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа представители МВД, Министерства здравоохранения, Министерства просвещения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов, Министерства юстиции, МЧС, Уполномоченного по правам человека в РФ, Генеральной прокуратуры.

Андрей Клишас сообщил, что концепция законопроекта о поправках в Семейный кодекс РФ будет направлена в Государственно-правовое управление Президента РФ и Правительство РФ. По его словам, также планируется перед внесением законопроекта в Государственную Думу осенью 2021 года провести «круглый стол» для широкого обсуждения этого документа.

По словам Елены Мизулиной, цель законопроекта — реализация новых конституционных положений в части, касающейся защиты семьи и ребенка.

По ее словам, согласованы такие термины, как «семья», «внутрисемейные отношения». «Семья — это общность людей, соединенных отношениями брака, родства, свойства, усыновления, опеки, попечительства, и связанных общими семейными традициями, ценностями, взаимными правами и ответственностью. Термин позволяет отделить семью и внутрисемейные отношения от всех других видов общественных отношений», — сказала законодатель.

XV заседание Межведомственной рабочей группы по согласованию предложений о поправках в Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, направленные на реализацию государственной функции защиты семьи и ребенка

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Андрей Клишас

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XV заседание Межведомственной рабочей группы по согласованию предложений о поправках в Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, направленные на реализацию государственной функции защиты семьи и ребенка

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Елена Мизулина

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Римма Галушина

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XV заседание Межведомственной рабочей группы по согласованию предложений о поправках в Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, направленные на реализацию государственной функции защиты семьи и ребенка

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XV заседание Межведомственной рабочей группы по согласованию предложений о поправках в Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, направленные на реализацию государственной функции защиты семьи и ребенка

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XV заседание Межведомственной рабочей группы по согласованию предложений о поправках в Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, направленные на реализацию государственной функции защиты семьи и ребенка

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XV заседание Межведомственной рабочей группы по согласованию предложений о поправках в Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, направленные на реализацию государственной функции защиты семьи и ребенка

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«Это очень серьезное продвижение. Семейный кодекс, наконец, обретает уникальное определение этих терминов в целях семейно-правового регулирования», — добавила Елена Мизулина.

Сенатор подчеркнула, что государство по определению не должно вторгаться во внутрисемейные отношения. «А если оно все‑таки туда вмешивается, мы обговорили и согласовали все эти ситуации».

В частности, согласован комплекс мер защиты ребенка, в том числе порядок отобрания ребенка на основании судебного решения как крайней меры его защиты.

Также в комплекс мер защиты входят меры, которые семья может применять самостоятельно. «Это очень важно, поскольку является как бы подсказкой заботливым, ответственным родителям, что они могут сделать в случае, если вдруг ребенок окажется без них. Мы предусмотрели включение в Семейный кодекс мер относительно права родителей обратиться в органы попечительства о назначении опекуна. Согласована необходимость пересмотра оснований ограничения, лишения родительских прав. Лишение родительских прав становится крайней мерой, а ограничение родительских прав становится профилактической мерой».

Не сохранится Россия как государство с огромной территорией, объединяющее людей разных религий и разных национальностей, если в основе не будет семьи. Семья – фундамент любого общества

Елена Мизулина убеждена, что законопроект даст серьезный импульс развитию семейного права. «Мы исходим из одинакового понимания, что значит семья в жизни общества. Не сохранится Россия как государство с огромной территорией, объединяющее людей разных религий и разных национальностей, если в основе не будет семьи. Семья – фундамент любого общества», — указала парламентарий.

Елена Мильская отметила важность такой площадки, как Совет Федерации, для выработки согласованной позиции. «Задача была поставлена, чтобы это было сделано для людей. Семейный кодекс давно не пересматривался, он требует таких изменений».

Межведомственная рабочая группа была создана решением подкомитета по гражданскому и семейному праву Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству по поручению Председателя Комитета СФ Андрея Клишаса.

Цель ее создания – выработка консолидированной позиции по совершенствованию действующего института отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью и приведению его в соответствии с новыми конституционными положениями, касающимися государственной функции защиты семьи и ребенка.

Межведомственная рабочая группа продолжит работу по подготовке и сопровождению законопроекта при его прохождении в Государственной Думе.

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