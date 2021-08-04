«Газпром» зарегистрирован в Санкт-Петербурге

Source: Gazprom in Russian

Релиз

4 августа 2021, 12:20

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Завершена процедура государственной регистрации изменений в Устав ПАО «Газпром». В их числе — смена места нахождения головной компании на г. Санкт-Петербург.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу внесла изменения в сведения об адресе ПАО «Газпром», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Новое место нахождения ПАО «Газпром» — г. Санкт-Петербург. Новый адрес компании — г. Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1 (МФК «Лахта Центр»). Здесь будет располагаться новая штаб-квартира головной компании.

Справка

25 июня 2021 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Собрание утвердило изменения в Устав ПАО «Газпром», которые, в частности, предусматривали смену места нахождения головной компании на г. Санкт-Петербург.

Управление информации ПАО «Газпром»

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