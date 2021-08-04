Встреча с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Алексей Евгеньевич, компания «Росатом» относится к числу наиболее крупных компаний России, многопрофильных, в неё входят 350 организаций и 300 тысяч работающих. Как Вы оцениваете ситуацию в компании?

А.Лихачёв Лихачёв Алексей ЕвгеньевичГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» : Спасибо большое за возможность встретиться, лично Вам доложить.

Оцениваем ситуацию позитивно, несмотря на все внешние сложности, которые существуют. Если говорить про результаты прошлого года, карт КПЭ, то, несмотря на все сложности, выполнено 105 процентов, 100 процентов – гособоронзаказ.

Особо отметил бы рекорд по выработке электроэнергии – 215,7 миллиарда киловатт-часов. Это превышение советского максимума, когда и Армения, и Украина, и Литва входили в состав Советского Союза, мы превысили это достижение. Надо сказать, что при всём при этом состояние безопасности в отрасли находится на хорошем уровне: год от года улучшаются показатели устойчивости, положительная динамика по радиационной безопасности, экологической безопасности, промышленной безопасности. И прошлый год был самым успешным за историю отрасли с точки зрения охраны труда, это было особенно важно в сложный ковидный год. Доложены все результаты наблюдательному совету, набсовет результаты утвердил.

По прошедшему, первому полугодию 2021 года сохраняется положительная динамика по всем показателям, и с точки зрения той же выработки электроэнергии идём ещё на семь процентов выше прошлого года. Так что будем в этом году, надеюсь, на рекордном уровне. В 2020-м было 215. Теперь, надеюсь, будет 220, всё к этому идёт.

И если можно, кратко по экономическим показателям. Это результаты полугодия, то есть первое полугодие 2021-го к первому полугодию 2020 года. По всем показателям, в общем, у нас положительная динамика.

В.Путин: Зарубежные заказы подросли?

А.Лихачёв: Да, они продолжают расти год от года и от полугодия к полугодию. И зарубежные заказы сами по себе, и выручка по зарубежным проектам, это очень важно. Несмотря на то что, конечно, мировая экономика испытывает в условиях пандемии определённое давление.

Владимир Владимирович, обратил бы Ваше внимание на верхнюю диаграмму: полтора триллиона рублей – выручка, к которой мы будем в этом году стремиться. Я подчёркиваю, это открытая часть выручки – в части открытых продуктов, открытых программ, – то есть значительно больше будет в целом. Ну и средний рост – где-то 11,5 процента выручки в год. При этом в большей степени растут инвестиции собственные. Я надеюсь, что по итогам года мы превысим 400 миллиардов рублей собственно корпоративных инвестиций.

Как я говорил уже Вам, почти восемь процентов – среднегодовой рост выручки зарубежной. Владимир Владимирович, особенно бы хотел подчеркнуть, 18 с лишним процентов – рост выручки по новым продуктам: это ядерная медицина, это экологические проекты, Северный морской путь, ветрогенерация. То есть это тот серьёзный добавок, который корпорация сейчас прибавляет к нашим традиционным ядерным технологиям.

В.Путин: В каком состоянии сейчас наш атомный ледокольный флот?

А.Лихачёв: В образцовом. Если можно, я чуть попозже об этом скажу несколько слов, но хочу сказать, что не просто атомный ледокольный флот, вообще все проекты на Северном морском пути развиваются, может быть, даже более высокими темпами, чем мы планировали. Мы проводим в этой связи дополнительный анализ потребностей в ледокольном обеспечении после 2024 года, после 2030 года, и видим очень серьёзный рост по всем трём направлениям: это и собственно ледокольное сопровождение наших экспортных проектов – нефтяных, газовых, угольных, металлургических; это в соответствии с Вашими поручениями увеличение каботажа внутреннего, то есть перевозов внутри нашей огромной страны, внутри территории, по Северному морскому пути; и мы рассчитываем на большое добавление по транзиту. Известные события в Суэцком канале, вообще рост мировой торговли, несмотря на все сложности, говорят о необходимости альтернативных путей.

К этому демонстрирует огромный интерес международное деловое сообщество, и государственный, и частный бизнес разных государств. И мы бы хотели при Вашем согласии на базе нашего проекта «Северный морской путь» начать развивать большой транспортный логистический коридор контейнерный. С одной стороны, мы будем использовать всю инфраструктуру СМП, уже созданную, мы уже на неё тратим деньги – и государственные деньги, и госкорпорации.

С другой стороны, это совершенно новый уровень бизнеса, совершенно новый уровень экономического позиционирования как госкорпорации «Росатом», так и всей нашей страны. И это объективная выгода для мировой экономики. Мы в этом смысле видим определённые возможные дефициты в ледокольном сопровождении, подготовили соответствующие предложения, Вам сегодня представим.

В.Путин: Хорошо.

А.Лихачев: В условиях пандемии работаем весь этот год.

В принципе хотел бы, пользуясь случаем, сказать самые добрые слова о коллективе. Вы знаете, нам удалось сложить очень доверительную атмосферу за последний год. Начиная с Вашего указа, который в марте прошлого года Вы приняли, о первых нерабочих днях, мы наладили очень эффективное взаимодействие с людьми – это еженедельные обращения, это «горячая линия». Конечно же, не только для своих работников, но и в наших городах наладили защиту людей: индивидуальную, средства индивидуальной защиты, разведение потоков, мы работали в транспорте. И с точки зрения больничных коек, с точки зрения оснащения предприятий, медицинских предприятий ФМБА. Это дало очень большой результат. Люди поверили, и у нас вовлечённость очень выросла.

Можно несколько слов ещё о производственной повестке добавить?

В.Путин: Скажите мне о диверсификации в сфере ОПК.

А.Лихачев: Владимир Владимирович, мы в прошлом году утвердили программу на 10 лет по диверсификации. Собственных инвестиций планируем сделать где-то около 100 миллиардов рублей, госкорпорации «Росатом», с расчётом, что накопительным итогом до триллиона рублей выручки у нас будет по линии наших предприятий ОПК, в первую очередь ядерно-оружейного комплекса, в горизонте до 2030 года.

Я надеюсь, что мы в этом году пересечём барьер в 44 процента выручки по гражданской продукции и продукции двойного назначения госкорпорации, и досрочно к 2024–2025 годам этот рубеж, который Вы поставили, в 50 процентов выручки, мы, надеюсь, достигнем.

Появился целый ряд новых направлений. Дело в том, что наши работники ядерно-оружейного комплекса активно участвуют и в медицинских проектах, связанных с ядерной медициной, и в малых энергетических установках, то есть ЯОК стал значимой частью реализации национального проекта развития техники, технологий и научных исследований в сфере атомной энергии, который реализуется с этого года благодаря в первую очередь Вашему указу. Это тоже очень серьёзная линия развития, это большие ядерные города. И, конечно же, мы делаем всё, чтобы жизнь там, в общем, у людей тоже улучшалась.

Можно в этой связи ещё один проект Вам показать? Это самый конец презентации, я бы хотел, чтобы Вы его лично посмотрели здесь. Откройте, пожалуйста, 22-й слайд. Вы, когда были в Сарове в ноябре прошлого года, поддержали проект под названием «Большой Саров» и потом дали нам чёткое поручение вместе с Московским государственным университетом быстро организовать там работу по подготовке специалистов.

В.Путин: Получается?

А.Лихачев: Владимир Владимирович, получена лицензия на деятельность филиала Сарова, «Саров-МГУ» – такое у него название будет. Мы подписали меморандум с ведущими 16 университетами и институтами партнёров по стране и сформировали пять образовательных программ для первой серии, для первых магистров, и первые 50 ребят уже примут непосредственное участие в обучении с 1 сентября текущего года.

Если Вы перевернёте страницу, то Вы увидите, какой кампус их ждёт и какой их ждёт студенческий городок. То есть это не компьютерная графика, это действительно существующее здание: это таунхаусы, где будет двухместное расселение, учебные помещения, соответственно, зоны обучения студентов, личные пространства – всё это имеет, конечно, ещё и цифровое воплощение, то есть такой цифровой кампус, если так можно выразиться. И, соответственно, мы к этому проекту относимся очень неравнодушно.

В.Путин: Про развитие ядерного оружейного комплекса мы с Вами поговорим с глазу на глаз.

Спасибо.

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