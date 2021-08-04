А. Варфоломеев и М. Ахмадов приняли участие в заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Молодежная политика»

Source: Russia – Council of the Federation

Участники заседания обсудили в онлайн формате проекты, направленные на расширение возможностей для молодежи в части профессионального и творческого развития.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия и заместитель председателя этого Комитета СФ Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики приняли участие в заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика», которое прошло в онлайн формате.

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Участники заседания обсудили создание дополнительных возможностей для молодежи через внесение изменений в соответствующие национальные проекты. Речь также шла о совместных проектах Федерального агентства по делам молодежи с исполнительными органами государственной власти и другими организациями, направленных на расширение возможностей для молодежи в части профессионального и творческого развития.

По словам Александра Варфоломеева, сегодня как на федеральном, так и на региональном уровнях многое делается для молодых семей, студентов, школьников. В то же время становится очевидной необходимость трансформации всех интересных идей по поддержке молодежи в реальную практическую работу.

Важно реализовывать комплекс мер по трудоустройству молодежи, при создании семьи, при получении жилья во всех субъектах Федерации, в самых отдаленных городах и селах нашей страны

«Важно реализовывать комплекс мер по трудоустройству молодежи, при создании семьи, при получении жилья во всех субъектах Федерации, в самых отдаленных городах и селах нашей страны», — подчеркнул Александр Варфоломеев.

По мнению Мохмада Ахмадова, важную роль в карьерном росте молодых людей играют социальные лифты, в то же время работа этого механизма в стране недостаточно урегулирована. «Проблема с трудоустройством и низкий стартовый доход порождают неспособность молодых людей обеспечивать себя самостоятельно, что приводит к откладыванию создания собственной семьи и рождения детей», — сказал парламентарий.

Мохмад Ахмадов подчеркнул необходимость пересмотра и улучшения госпрограммы по обеспечению молодых семей жильем, а также вовлечения молодежи в социальное развитие муниципальных образований в стране.

В ходе заседания были также подняты вопросы развития внутреннего молодежного туризма в России и поддержки молодежного творчества. В заседании приняли участие представители профильных ведомств и профессионального сообщества.

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