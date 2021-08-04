А. Артамонов: Кисловодск меняется к лучшему, и мы делаем все, чтобы эта динамика только нарастала

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий проинспектировал реализацию в городе-курорте нацпроектов и федеральных программ.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, руководитель рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в рамках рабочей поездки посетил Кисловодск. Совместно с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым ВладимировВладимир ВладимировичГубернатор Ставропольского края он проинспектировал реализацию в городе-курорте нацпроектов и федеральных программ.

Смотрите также

Особое внимание было уделено развитию сети объектов образования. Одной из первых была осмотрена площадка строительства школы на 1000 мест и детского сада-яслей на 280 мест по ул. Замковой.

Детский сад планируется построить в этом году, сейчас на объекте ведутся фасадные и внутренние отделочные работы. Проект предусматривает наличие бассейна, групповых и спортивных площадок, физкультурного и музыкального залов, зоны для изучения правил дорожного движения.

В строящейся школе будут также располагаться спортивная площадка для волейбола и баскетбола, прыжков в длину, парковка для школьного автобуса. Сдача объекта запланирована на этот год, однако, по словам подрядчика, сроки реализации проекта могут быть увеличены. Анатолий Артамонов указал на недопустимость такой ситуации и порекомендовал руководителю строительной компании увеличить количество работающих на стройке бригад. Застройщик должен обеспечить необходимый темп работы в течение ближайшего времени.

Анатолий Артамонов в рамках рабочей поездки посетил Кисловодск. Совместно с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым он проинспектировал реализацию в городе-курорте нацпроектов и федеральных программ

1 из 7

Строительство крупных инфраструктурных проектов в городе-курорте Кисловодске

2 из 7

Строительство крупных инфраструктурных проектов в городе-курорте Кисловодске

3 из 7

Строительство крупных инфраструктурных проектов в городе-курорте Кисловодске

4 из 7

Строительство крупных инфраструктурных проектов в городе-курорте Кисловодске

5 из 7

Анатолий Артамонов в рамках рабочей поездки посетил Кисловодск. Совместно с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым он проинспектировал реализацию в городе-курорте нацпроектов и федеральных программ

6 из 7

Строительство крупных инфраструктурных проектов в городе-курорте Кисловодске

7 из 7

На стройплощадке состоялось оперативное совещание по вопросам завершения строительства. По его итогам сенатор рекомендовал использовать современные материалы для отделки фасада школы. Также будет проработан проект по строительству на территории вокруг школы ливневой канализации.

Новый корпус детского сада №8, площадку строительства которого также посетили Анатолий Артамонов и Владимир Владимиров, рассчитан на 40 мест. Двухэтажное здание площадью свыше полутора тысяч квадратных метров почти готово, строительные работы должны завершиться осенью.

Анатолий Артамонов также проинспектировал выполнение крупных инфраструктурных проектов, которые реализуются в городе-курорте. В их числе реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро). К 1 сентября здесь планируется завершить работы по укреплению ложа. К 15 сентября – закончить работы на гидротехнических сооружениях. После этого планируется начать наполнение водоема.

Анатолий Артамонов и Владимир Владимиров осмотрели площадки на проспекте Ленина в Кисловодске, где сейчас идет комплексное благоустройство, а также территорию вокруг Нового озера на северной окраине города. Озеро создавалось в 1976–1983 годах и на протяжении многих лет являлось популярным местом отдыха горожан и гостей курорта. С 2002 года после разрушения гидротехнических сооружений озеро не эксплуатируется. Его водная поверхность составляет сегодня 70 гектаров.

«Уверен, что в ближайшее время это будет знаковым местом отдыха и для горожан, и для гостей Кисловодска. Нам нужно не только вернуть значимость этого озера, но и представить его в новом качестве», — сказал Анатолий Артамонов.

Подводя итоги рабочей поездки, сенатор поблагодарил руководство Ставропольского края во главе с губернатором, а также краевой депутатский корпус и народных избранников города-курорта за большое внимание, которое уделяется развитию Кисловодска.

Город меняется все эти годы к лучшему, и мы делаем все, чтобы эта динамика только нарастала

«Город меняется все эти годы к лучшему, и мы делаем все, чтобы эта динамика только нарастала. Работа будет идти и на новых объектах, средства на это мы уже предусмотрели, в том числе на реконструкцию концертного зала филармонии имени Сафонова. Впереди реновация корпуса клиники, входящей в структуру ФМБА. Все эти объекты, как и те, которые мы сегодня посетили, значительно улучшат инфраструктуру города», – сказал Анатолий Артамонов.

«В Послании Федеральному Собранию Президент России сказал о том, что нужно уделить особое внимание развитию Кавказских Минеральных Вод и в особенности его жемчужины – города Кисловодска. В этом ключе мы и проводим работу, эти же задачи перед нами ставит Председатель СФ Валентина Матвиенко», — подчеркнул парламентарий.

Владимир Владимиров указал, что ресурсы для всего, что делается сейчас в Кисловодске, на Ставрополье, краю дают программы, инициированные Президентом РФ и Председателем Совета Федерации. «Благодаря этим программам мы строим в городе-курорте и в Ставрополье школы и детские сады, благоустраиваем точки притяжения. Наша задача – обеспечить, чтобы это были достойные объекты, которые будут работать для города, создавать комфорт и формировать будущее для его жителей».

MIL OSI