Администратор NASA поздравил со стыковкой модуля «Наука»

Source: Russia Federal Space

Администратор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон поздравил генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с Международной космической станцией.

«Позвольте поздравить Вас и российскую часть экипажа станции с успешным запуском и стыковкой многоцелевого лабораторного модуля „Наука“. „Наука“ теперь стала неотъемлемой частью Международной космической станции, и Вы можете по праву гордиться этим важным достижением. Поздравляю!

Я знаю, что Вы и Ваша команда в последние дни работали круглосуточно, чтобы обеспечить безопасную стыковку „Науки“ и её интеграцию в состав МКС, и я хотел бы поблагодарить вас за поистине космическую работу.

Сотрудничество в космосе остаётся отличительной чертой взаимоотношений США и России, и я не сомневаюсь в том, что наша совместная работа укрепляет связи, которые объединяют наши совместные усилия на протяжении многих лет. С нетерпением жду встречи с вами в России».

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