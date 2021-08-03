Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВЦРД03.08.2021 12:31

Участники Президентской программы посетили ВЦРД

В конце июля 2021 года специалисты отдела обучения, оценки и развития персонала Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») организовали краткосрочный визит для группы участников Президентской программы из Центра эффективности Правительства Воронежской области.

В рамках визита состоялся «круглый стол» с участием заместителя директора по экономике и финансам Александра Печагина, на котором были обсуждены вопросы диверсификации производства гражданской продукции, системы мотивации, загрузки производственных мощностей и др. Участники также посетили Музей боевой и трудовой славы и цех с новейшим оборудованием, приобретенным предприятием в рамках программы «Реконструкция и техническое перевооружение производства «Гражданская продукция».

Ксения Боева, куратор группы, заместитель руководителя Центра эффективности Правительства Воронежской области, выразила благодарность от всех участников: «Наши коллеги из КБХА были на высоте, а мы в восторге от увиденного. Содержательная встреча с Александром Петровичем Печагиным и экскурсия в музее помогли узнать много интересного о предприятии и его текущих проектах».

Президентская программа — это общероссийский образовательный проект в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации. Одним из направлений Президентской программы с 2020 года являются стажировки, в рамках которых участники посещают лучшие предприятия регионов, проводят встречи с органами государственной власти и подведомственными организациями, общественными объединениями.

На сегодняшний день в Воронежской области по Президентской программе обучаются 48 специалистов, из них предприятие посетили 13 человек. Ранее более 10 сотрудников ВЦРД также прошли обучение по Президентской программе.

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