Т. Кусайко: В оказании медицинской помощи важна своевременность

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела приём граждан по личным вопросам.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион провела приём граждан.

К сенатору обратились жители областного центра с вопросами получения специализированной медицинской помощи, записи на прием к лечащему врачу, госпитализации в больницу, назначения и пересмотра размера пенсий и коммунально-бытового обслуживания ветерана Великой Отечественной войны.

В ходе приема одна из заявительниц поблагодарила Татьяну Кусайко за оперативное решение вопроса с госпитализацией её пожилой родственницы. Она сообщила, что пенсионерка своевременно не обратилась за медицинской помощью, из‑за чего её состояние ухудшилось, потребовалось экстренное лечение в стационаре.

Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион провела приём граждан

«Хочу обратить внимание, что при появлении первых симптомов как коронавирусной инфекции, так и любого другого заболевания, необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью, чтобы не потерять драгоценное время», — подчеркнула сенатор.

Также по телефону к Татьяне Кусайко обратилась ветеран Великой Отечественной войны с просьбой об устранении бытовых проблем. Часть озвученных вопросов удалось решить на приеме, остальные сенатор взяла на контроль.

Еще одна женщина обратилась за помощью в срочной госпитализации.

Другим заявителям, обратившимся к парламентарию, была оказана консультативная помощь. Кроме того, по ряду вопросов подготовлены соответствующие запросы в органы власти.

Важно вести прямой диалог с гражданами. Особенно сейчас, когда мы занимаемся уточнением и дополнением Стратегии развития Мурманской области «На Севере — жить!»

По словам Татьяны Кусайко, личное общение с гражданами – это серьезное направление её деятельности в качестве представителя законодательной власти от Мурманской области.

«Важно вести прямой диалог с гражданами. Особенно сейчас, когда мы занимаемся уточнением и дополнением Стратегии развития Мурманской области «На Севере — жить!», новая редакция которой будет сформирована на основе предложений жителей», — подчеркнула сенатор.

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