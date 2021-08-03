Р. Галушина: Сельские клубы и библиотеки должны быть отремонтированы в установленный срок

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор оценила ход ремонтных работ в Доме культуры и модельной библиотеке в поселке Красное Ненецкого автономного округа.
Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа вместе с представителями законодательной и исполнительной власти региона побывала с рабочей поездкой в посёлке Красное. Сенатор ознакомилась с ходом капитального ремонта в Доме культуры, который планируется сдать к началу учебного года, и подготовкой к открытию новой модельной библиотеки.
В сентябре должно быть подготовлено здание для модельной библиотеки. На ее оснащение выделено 5 миллионов рублей из федерального бюджета. Модельные библиотеки должны открыться по всей стране с 1 октября
Римма Галушина напомнила, что в 2020 году во время Дней субъекта в Совете Федерации в Постановление о социально-экономическом развитии НАО было внесено решение о включении региональных библиотек в нацпроект «Культура» (до этого в программе участвовали только муниципальные учреждения). «В сентябре должно быть подготовлено здание для модельной библиотеки. На ее оснащение выделено 5 миллионов рублей из федерального бюджета. Модельные библиотеки должны открыться по всей стране с 1 октября. Подрядчик утверждает, что уложится в установленный срок», — отметила сенатор.
Римма Галушина вместе с представителями законодательной и исполнительной власти региона побывала с рабочей поездкой в посёлке Красное
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Идет строительство модельной библиотеки
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Римма Галушина вместе с представителями законодательной и исполнительной власти региона побывала с рабочей поездкой в посёлке Красное
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Кроме того, капитально ремонтируются учреждения культуры ещё в нескольких населенных пунктах. Работы идут в рамках национального проекта «Культура». Софинансирование распределено 62 проц. на 38 проц. из федерального и регионального бюджетов соответственно.
«Наша главная задача — контролировать подрядчиков, чтобы они сдали объекты в установленные контрактом сроки»,- подчеркнула Римма Галушина.