Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#наука#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1803.08.2021 10:38

Продолжаются работы по модулю «Наука»

На борту Международной космической станции в активном режиме продолжается интеграция многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с российским сегментом МКС. В течение недели космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров будут проводить работы по разгрузке модуля и демонтажу прибывшего на нем оборудования.

Помимо этого, российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции начинают готовиться к предстоящим выходам в открытый космос. Ближайшие из них предварительно запланированы на 2 и 8 сентября 2021 года. Они будут посвящены интеграции нового модуля «Наука» на внешней стороне Международной космической станции.

Сама интеграция нового модуля в состав станции займет более полугода и потребует около десяти выходов в открытый космос российских космонавтов. В этот период предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле «Рассвет».

Следующей операцией, связанной с модулем «Наука», является перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»). По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), отстыковка корабля от модуля «Рассвет» и стыковка с «Наукой» запланированы на 28 сентября 2021 года. «Союз МС-18» своей «перепарковкой» освободит стыковочный узел для корабля «Союз МС-19», запуск которого намечен на 5 октября.

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