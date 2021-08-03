Павел Сорокин: «От того, с какой скоростью мы вольемся в процесс энергетического перехода, зависят наши позиции на энергетическом рынке через 15-20 лет»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 августа. – Россия ведет планомерную работу по внедрению экологически чистых технологий в области энергетики, сообщил Павел Сорокин на пресс-конференции фонда «Сколково», посвященной старту в 2021 году международной программы развития и внедрения инновационных технологических проектов в области экологии GreenTech Startup Booster.

«От того, с какой скоростью мы вольемся в процесс энергетического перехода, зависят наши позиции на энергетическом рынке через 15-20 лет. Мы не думаем, что он будет очень быстрым, но доля углеводородов на рынке может уменьшиться, и структура денежных потоков сильно поменяется. Поэтому России очень важно иметь собственные технологии в части зелёных технологий, энергосбережения. Наиболее перспективные секторы здесь – улавливание и хранение углерода, ВИЭ, водородная энергетика», – добавил Павел Сорокин.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

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