Олег Матыцин провел лекцию для школьников и студентов в Лужниках в рамках проекта Российского общества «Знание»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 августа, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провел лекцию об участии России в Олимпийских играх и спортивных достижениях российских спортсменов. Слушателями стали школьники и студенты – участники общероссийских конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена». Мероприятие прошло в рамках лектория Российского общества «Знание» в дни проведения Игр XXXII Олимпиады в Токио (Япония). Общество проводит лекции-экскурсии с лидерами государственного управления, ведущими деятелями науки, культуры, искусства и спорта.На лекции обсудили тему участия российских спортсменов в Олимпийских играх. Для ребят была организована экскурсия по Большой спортивной арене «Лужники», где им рассказали об истории строительства стадиона. Слушатели также посетили выставку, посвященную Олимпийским играм 1980 года в Москве. На ней представлены факелы олимпийской эстафеты, медали и пьедестал для награждения.В ходе встречи Министр рассказал о традициях олимпийского движения в России и достижениях российских спортсменов.«Спорт – это настоящая школа жизни. Он помогает почувствовать, что человек может и к чему стремится, учит уважать партнеров по команде и соперников, уметь проигрывать, уметь уважать успехи других. Это те качества, которые помогают в жизни, которые являются базовыми ценностями для любого человека», – сказал Олег Матыцин.Министр в ходе лекции рассказал о планах по развитию спортивной инфраструктуры в России.«На всей территории страны, от Калининграда и до Камчатки, планируется создать современные спортивные базы, которые станут важным элементом подготовки спортсменов в регионах», – заявил Олег Матыцин.Российское общество «Знание» было основано в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний». В 2016 году было переименовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание».

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