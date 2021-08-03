Source: Russia Federal Space

#Гонец#ЦСМС03.08.2021 10:27

Новая судовая антенна «Гонец» представлена ЦСМС и сервисной организации

Мурманский филиал компании «Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») провел презентацию новой судовой антенны «Гонец» в Мурманском филиале ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи». В мероприятии принял участие его начальник В.И.Гардецкий.

В ходе встречи представители Спутниковой системы «Гонец» рассказали о преимуществах новых антенн в плане долговечности и надежности, ответили на поступившие вопросы. Представители ЦСМС, который является эксклюзивным дилером по поставке судового оборудования «Гонец», положительно оценили работу по его дальнейшему совершенствованию в целях повышения эксплуатационных характеристик. Новые антенны в ближайшее время будут испытаны на рыбопромысловых судах в реальных условиях работы.

Наряду с презентацией в ЦСМС работники мурманского филиала спутникового оператора провели встречи с заместителем генерального директора по общим вопросам Союза рыбопромышленников Севера А.И. Непейвода и представителем ООО «Эра-Сервис», осуществляющего в Мурманске монтаж судовых станций «Гонец» на рыболовецких судах и их сервисное обслуживание. Проведенные презентации послужили информированию организаций, работающих с конечными пользователями судового оборудования «Гонец», о появлении перспективной судовой антенны «Гонец» с улучшенными характеристиками.

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