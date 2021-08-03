Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс03.08.2021 07:10

Люди гибкого ума

В июле 2021 года в Самарском филиале Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) состоялось торжественное награждение победителей областного смотра по рационализаторству и изобретательству за 2020 год.

Благодарности Министерства промышленности и торговли Самарской области были удостоены 14 сотрудников Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Пять человек признаны «Лучшими рационализаторами», пять — «Лучшими изобретателями», ещё четверо стали победителями в номинации «Лучший организатор рационализаторской деятельности». Среди награждённых — сотрудники агрегатно-клепального цеха ракетно-космического центра: ведущий инженер-технолог Екатерина Шушурина, инженер-технолог 1-й категории Дмитрий Врагов и начальник цеха Алексей Анатольевич Парамонов.

Одно из рационализаторских предложений молодых технологов касалось адаптации стапеля для сборки нескольких элементов конструкции перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Внедрение рацпредложения значительно сократило время и трудозатраты на изготовление оснастки.

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