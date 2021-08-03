Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#РКК Энергия#МКС04.08.2021 01:30

Космические корабли будут долетать до МКС по одновитковой схеме примерно за два часа

Транспортные космические корабли смогут долетать до Международной космической станции (МКС) по одновитковой схеме примерно за два часа. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

«Думаю, возможно уложиться в два часа при теоретическом пределе где-то в 1 час 20 минут, то есть дальше ускоряться можно, но, наверное, не стоит из соображений безопасности», — сказал Муртазин, отвечая на вопрос, за какое время корабли будут долетать до МКС по соответствующей схеме полета.

По словам баллистика, сейчас расчетное время составляет 2 часа 7 минут. «Если пооптимизировать с заключительным участком, уменьшив прилетную скорость и не проводя тормозных импульсов, можно сразу перейти в фазу облета, тем самым дополнительно повысить безопасность стыковки», — пояснил он.

В апреле 2019 года РКК «Энергия» разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с МКС, впервые ее элементы были опробованы во время полета корабля «Прогресс МС-17». Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что одновитковая схема полета к МКС может быть опробована в 2022 году.

Как сообщил ТАСС начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин, по одновитковой схеме предполагается, что после выведения с помощью двух импульсов корабль окажется на коэллиптической орбите, геометрически подобной орбите МКС. При таком подходе, когда с корабля угол наблюдения станции составит 23 градуса, однозначно определяется точка выполнения оптимального импульса, приводящего через полвитка корабль в окрестность станции.

Источник: ТАСС2 августа 2021 года 02:27

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