Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#МКС#МКС-65#Союз МС-18#Союз МС-1903.08.2021 17:28

Коррекция высоты орбиты МКС запланирована на 19 августа

С целью формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», а также расстыковкой и посадкой корабля «Союз МС-18» специалисты российского Центра управления полетами проведут коррекцию высоты орбиты Международной космической станции.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), 19 августа 2021 года в 07:04 по московскому времени состоится включение двигателей служебного модуля «Звезда», которые проработают 47 секунд, а величина импульса составит 0,67 м/с. После проведения данного манёвра средняя высота МКС должна увеличиться на 1,2 км и составить 420,84 км.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж 65-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на пилотируемым корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon — астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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