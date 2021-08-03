Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, теперь многие женщины, получившие образование по этим специальностям, смогут заняться делом, о котором мечтали со студенческих лет.

По инициативе Председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Министерство труда и социальной защиты РФ исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов.

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Сенатор пояснила, что приказ министерства признает утратившим силу подпункт «б» пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. «Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года», — добавила законодатель.

Данный подпункт включает в себя работы авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.

Запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности — это несправедливо

По словам Инны Святенко, во время подготовки изменений в социальных сетях на эту инициативу откликнулось большое число женщин, получивших в вузе гражданскую профессию авиационного инженера или техника, но не имеющих возможность работать по профессии на аэродроме. «Запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности — это несправедливо», — подчеркнула сенатор.

Она отметила, что женщины могут поступить и отучиться в образовательных учреждениях гражданской авиации, но при этом получают дипломы по специальностям, по которым потом не могут работать, так как они включены в список работ с вредными и опасными условиями труда.

«Я искренне рада, что удалось устранить несправедливость, которая в прямом смысле слова «ставила в тупик» девушек, которые отучились по специальности инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов). Могу сказать точно, что приказ Минтруда — не просто разрешение на работу, это возможность заняться любимым делом, которым многие мечтали заниматься со студенческих лет», — добавила Инна Святенко.

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