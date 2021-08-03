Игры XXXII Олимпиады в Токио: Муса Евлоев – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянин Муса Евлоев выиграл золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

В финальной схватке Муса Евлоев победил представителя Армении Артура Алексаняна.

Для российской команды это первое «золото» в весовой категории до 97 кг с 2008 года, тогда на Играх XXIX Олимпиады в Пекине (Китай) победу одержал Асланбек Хуштов.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Мусу Евлоева с безоговорочной победой:«Поздравляю Мусу Евлоева с первой победой на Олимпиаде в карьере! Наш спортсмен был фаворитом Игр-2020. Муса — лидер в своей весовой категории на протяжении последних лет, он выигрывал Чемпионат мира в 2018 и 2019 годах. В Токио российский борец смог подтвердить титул сильнейшего в мире и исполнить свою мечту – выиграть олимпийское «золото». В финальной схватке он одержал убедительную победу над соперником из Армении, олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро, со счетом 5:1. Для российских борцов это первое «золото» на Олимпиаде в Токио. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Федерацию спортивной борьбы России. Желаю удачи российским борцам на Олимпийских играх!» – сказал Олег Матыцин.

28-летний Муса Евлоев – заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира, Европы и двукратный обладатель Кубка мира. Муса родом из Калининграда, в составе российской олимпийской сборной представляет Москву. Муса Евлоев тренируется на базе ЦО «Спарта», его тренер – заслуженный тренер России Давид Акопович Кадилов.

По данным статистической отчетности по итогам 2020 года всего в России спортивной борьбой занимаются 432 тысячи человек. В спортивных школах страны работают 633 отделения по спортивной борьбе. В том числе, работают 218 школ олимпийского резерва, на базе которых по программам спортивной подготовки занимаются 71 тысяча человек. Всего по программам спортивной подготовки по виду «спортивная борьба» занимаются 166 тысяч человек в 85 субъектах Российской Федерации. Количество тренеров в стране по спортивной борьбе составляет 6046 человек, из них по программам спортивной подготовки работают 5039 тренеров.

При поддержке Министерства спорта развитием спортивной борьбы занимается Федерация спортивной борьбы России. Президент Федерации спортивной борьбы России – олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России Михаил Геразиевич Мамиашвили. Главный тренер спортивной сборной команды России по греко-римской борьбе – заслуженный тренер России Гоги Мурманович Когуашвили.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Мусу Евлоева, весь тренерский штаб и Федерацию спортивной борьбы России с «золотом» и желаем новых ярких побед!

MIL OSI