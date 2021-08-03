Заместитель Председателя СФ К. Косачев провел переговоры с генеральным секретарем Межпарламентского союза М. Чунгонгом

Source: Russia – Council of the Federation

Участники переговоров обсудили подготовку 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая состоится в сентябре 2021 года в Вене.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел переговоры с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Предметом обсуждения стали практические вопросы подготовки 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая состоится в сентябре 2021 года в Вене – программа, повестка дня, организационные моменты участия российской делегации.

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Встреча глав парламентов мира традиционно проводится Межпарламентским союзом (МПС) раз в 5 лет. Нынешняя конференция должна была пройти в 2020 году, однако была перенесена на этот год в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. А в прошлом году была проведена дискуссия в видеоформате на экспертном уровне, в которой приняли участие российские сенаторы.

Предыдущая 4-я Всемирная конференция спикеров парламентов проходила в 2015 году в Нью-Йорке, однако из‑за неконструктивной позиции американских властей было решено перенести место проведения следующей встречи ведущих парламентариев мира в Вену. Власти США под надуманными предлогами отказали Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в праве принять участие в конференции, грубо нарушив свои обязательства как страны, на территории которой находятся международные структуры. Тогда Советом Федерации было принято принципиальное решение не направлять российскую делегацию в Нью-Йорк, и при поддержке руководства МПС в ходе конференции ее участникам была продемонстрирована видеозапись выступления спикера российской верхней палаты.

Представляется крайне важным обеспечить высокий уровень российского участия в 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая будет проводиться исключительно в очном формате

В этом контексте, по мнению Константина Косачева, представляется крайне важным обеспечить высокий уровень российского участия в 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая будет проводиться исключительно в очном формате, чтобы иметь возможность довести до мировых парламентских лидеров позицию России по ключевым международным вопросам.

«Отмечу весьма конструктивный настрой руководства Межпарламентского союза, а также его уверенность в том, что российское участие в мероприятии станет важным вкладом парламентариев в обсуждение основных тем, волнующих сегодня все человечество, которые войдут в повестку дня венской конференции», — подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

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