Г. Карелова: Система онкологической помощи в Воронежской области должна быть полной, качественной и эффективной

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в регион сенатор посетила ряд медицинских учреждений.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области вместе заместителем Председателя Государственной Думы Алексеем Гордеевым побывала с рабочей поездкой в Воронеже.

В ходе рабочей поездки сенатор вместе с Алексеем Гордеевым и губернатором Александром Гусевым ГусевАлександр ВикторовичГубернатор Воронежской области побывала в нескольких медицинских учреждениях, а также приняла участие в работе совещания по вопросам развития здравоохранения Воронежской области.

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Первой из числа запланированных для посещения объектов стала Воронежская областная детская клиническая больница №1. Делегация инспектировала ход строительства нового онкогематологического корпуса. Реализация проекта идет с участием федерального финансирования.

Вице-спикер СФ отметила высокую готовность к сдаче объекта. Строительство корпуса планируется завершить с опережением графика и ввести в эксплуатацию в конце этого года.

Важно, чтобы в Воронежской области для детей, имеющих тяжелые заболевания, была создана уникальная система лечения, максимально приближенная к месту жительства

Галина Карелова выразила надежду, что это лечебное учреждение станет одним из лучших в России. «Важно, чтобы в Воронежской области для детей, имеющих тяжелые заболевания, была создана уникальная система лечения, максимально приближенная к месту жительства», — отметила сенатор.

По ее словам, широкомасштабные государственные программы – приоритетный национальный проект «Здравоохранение», программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» обусловили поступательное развитие службы охраны здоровья материнства и детства Воронежской области, позволили существенно укрепить материально-техническую базу детских учреждений.

Три следующих медицинских учреждения, которые посетили Галина Карелова, Алексей Гордеев и Александр Гусев, специализируются на оказании онкологической помощи взрослому населению региона. Делегация побывала в недавно открывшемся радиологическом корпусе Воронежского онкодиспансера, а также посетила строящийся хирургический корпус и онкологическую поликлинику («Дом Вигеля»), возведение которой шло под личным контролем Галины Кареловой. Поликлиника введена в эксплуатацию в прошлом году.

В ходе поездки сенатор приняла участие в совещании по вопросам развития здравоохранения в регионе. С докладом об итогах работы здравоохранения Воронежской области в период пандемии новой коронавирусной инфекции выступил руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин. Также были рассмотрены перспективы развития онкологической службы и вопросы организации медицинской помощи пациентам с постковидным синдромом на территории региона. Воронеж одним из первых в стране начал внедрять систему реабилитации таких больных. В августе на базе областного диагностического центра планируется открытие первого центра постковидной реабилитации.

Вице-спикер СФ отметила, что медицинские работники региона вносят огромный вклад в укрепление здоровья населения. По словам сенатора, растет самый главный показатель – удовлетворенность людей качеством медицинской помощи.

В Воронежской области очень динамично строится онкослужба, она является одной из самых разветвленных и систематизированных

«В Воронежской области очень динамично строится онкослужба, она является одной из самых разветвленных и систематизированных по сравнению с другими регионами страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. И нам важно сделать все возможное, чтобы система онкологической помощи в области была полной, качественной и эффективной», — подчеркнула парламентарий.

Также Галина Карелова провела прием граждан. К сенатору поступили обращения по социальным и медицинским вопросам, в частности — получение денежных выплат на детей школьного возраста, вакцинация от коронавирусной инфекции пожилых граждан, которые не могут записаться на прививку через интернет, оформление досрочной пенсии. По всем вопросам будут приняты необходимые меры.

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