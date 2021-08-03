В России стартовала первая сельскохозяйственная микроперепись

Source: Russian Federation State Statistics Service

Микроперепись пройдет с 1 по 30 августа во всех регионах страны и охватит аграрные предприятия, фермерские и значительную часть подсобных хозяйств. Какие задачи решает перепись, чем отличается от сельхозпереписи-2016, как будет обеспечена безопасность и конфиденциальность данных? Об этом и многом другом было рассказано во время пресс-конференции Сельхозперепись – 2021: объективный взгляд на изменения в агросекторе» 2 августа.

Впервые сельхозперепись в нашей стране проходит через пять, а не десять лет после предыдущей. Ускорение связано с изменениями в технологиях, структуре агросектора и задачами страны по развитию экономики. Цифровая перепись позволит детальнее оценить ресурсную базу и потенциал агросектора, а также последние структурные изменения в сельском хозяйстве. И выработать актуальные программы поддержки и развития села, крупных аграрных и фермерских предприятий, малых подсобных хозяйств.

«Сельское хозяйство – это один из ключевых секторов экономики. В прошлом году произведено продукции более чем на 6,1 трлн рублей. Собрано 133,5 млн тонн зерна. Более 20 млн чел человек производят сельхозпродукцию у нас в стране. Что стоит за сухими цифрами? Это экономическая и продовольственная безопасность, и это независимость и уверенность в будущем страны»,— отметил руководитель Росстата Павел Малков.

По его словам, цифровая микроперепись как под микроскопом позволяет увидеть мельчайшие детали и точнее оценить структуру сельского хозяйства, состояние ключевых товаропроизводителей. Обследование охватит все 41,9 тыс. сельскохозяйственных организаций, 144,9 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также 82,6 тыс. некоммерческих товариществ и 16,5 млн личных подсобных хозяйств. Первые предоставят данные через специальный web-ресурс, собственников подсобных хозяйств навестят переписчики. Все собираемые данные будут полностью обезличенными – информация в переписных листах не позволит даже косвенно идентифицировать участника опроса.

Количество вопросов, по сравнению с «большой» переписью, сократилось, а среднее время заполнения переписного листа на планшете составит 10-15 минут.

«Мы не будем интересоваться социально-демографическими характеристиками работников, не будем задавать вопросы о том, какой объем продукции был реализован. Однако в анкете для организаций очень важный, на наш взгляд, вопрос – привлекали ли они кредиты или получали какие-либо дотации от государства. Это позволит понять масштабы господдержки агросектора, а также масштабы использования кредитных ресурсов», — пояснил задачи микропереписи Павел Малков.

Глава Росстата также рассказал об особенности и преимуществах цифровой микропереписи.

«Все вместе – данные переписчиков с планшетов, данные полученные с помощью спутников и дронов, административные данные – позволят получить максимально точную информацию о структуре сельского хозяйства. Кроме того, за счет использования новых цифровых технологий вдвое быстрее, чем раньше, пройдет обработка данных: первые итоги переписи мы объявим в ноябре, окончательные итоги – в следующем году», – сообщил Павел Малков.

По итогам переписи будут представлены полные данные о посевных площадях и поголовье скота по стране в целом и регионах по состоянию на 1 августа 2021 года. Доступ к детальным микроданным переписи получат все заинтересованные стороны – эксперты, ученые, бизнес, аграрии. Открытые обезличенные исходные цифры позволят делать самостоятельный расчет и аналитику в любом разрезе сельского хозяйства.

Вся методология сбора информации основана на международном опыте. Микроперепись в России входит в программу Всемирной сельскохозяйственной переписи ООН.

Директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Ксения Шевёлкина:

«Личные подсобные хозяйства обеспечивают порядка трети всей сельхозпродукции. Поэтому крупные ЛПХ для нас являются потенциалом развития отрасли, фермерства и кооперации. Проведение микропереписи во много позволит сконцентрировать наши ресурсы, понять текущее состояние хозяйств, объем производства, поголовье скота, птицы и т.д. В настоящее время мы разрабатываем меры поддержки личных подсобных хозяйств, но отсутствие информации затрудняют эти процессы. Уверена, что результаты микропереписи, которые мы получим в конце этого года, позволят увеличить эффективность домохозяйств, разработать дополнительные меры стимулирования их вхождению, например, в сельхозкооперативы».

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