Встреча с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Рашид Бориспиевич, мы поговорим обо всех аспектах жизнедеятельности республики, о развитии её социальной сферы, экономики, промышленности, инвестиций.

Но начать попросил бы Вас с ситуации в сфере здравоохранения.

Р.Темрезов Темрезов Рашид Бориспиевичглава Карачаево-Черкесской Республики : Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

В первую очередь хотел бы поблагодарить Вас за те решения и поручения, благодаря которым мы достаточно серьёзно и качественно изменили жизнь в республике: социальные, инфраструктурные проекты, – то, что напрямую сказывается на качестве жизни населения. За это Вас хотел бы искренне поблагодарить.

Что касается медицины, то на сегодняшний день для борьбы с распространением коронавирусной инфекции у нас имеется достаточно средств индивидуальной защиты, и медикаментов, и медицинского оборудования, и транспорта, и, конечно, самое главное, медицинского персонала. У нас есть запас коечного фонда.

Но основным и очень важным направлением, конечно, для себя считаем именно вакцинацию. Темпы вакцинирования мы наращиваем. Эта работа не очень простая, откровенно говоря, но на самом деле эта работа идет, и мы по среднероссийским показателям где-то в середине, по округу [Северо-Кавказскому федеральному округу] – одни из первых.

При этом понимаем, и Вы об этом говорите, да и люди начинают это понимать, что лучше вакцинироваться, чем болеть. Работа пока, Владимир Владимирович, непростая, но она идёт, и мы для себя считаем её одной из самых приоритетных.

В первую очередь, конечно, это касается людей старшего поколения, хотя мы сейчас видим, что в последнее время вирус мутирует. Мы достаточно плотно взаимодействуем и с Министерством здравоохранения Российской Федерации по всем новым протоколам лечения. Хочу сказать, что методическую и практическую помощь мы ощущаем от Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Наши врачи готовы. Каждый считает, что основное – это, конечно, вакцинирование нашего населения. Мы 2021 год объявили на региональном уровне Годом медицины в республике. Конечно, прошлый год нам позволил вскрыть те тонкие моменты, которые у нас были в системе здравоохранения.

Хочу ещё раз Вас поблагодарить за Ваше решение по модернизации системы здравоохранения первичного звена. Это нам позволит улучшить материально-техническую базу всех наших медицинских учреждений. И, конечно же, мы также по нацпроектам «Демография» и «Здоровье» выполняем всё неукоснительно. Люди это чувствуют, и это основное.

В.Путин: Рашид Бориспиевич, решение, которое Вы приняли по поводу перекредитования – банковских кредитов на государственные, на минфиновские… Первое.

Второе. Инфраструктурные проекты у вас на сколько выросли?

Р.Темрезов: Вы знаете, я считаю, мы в меньшей степени подпадаем под перекредитование, но для нас инфраструктурные [бюджетные] кредиты, инфраструктурные проекты…

Владимир Владимирович, я еще раз хочу сказать, мы за последние годы построили более 600 социально значимых объектов, и сегодня у нас бюджет на 62 процента социально ориентирован.

Я понимаю, что нам нужно развитие реального сектора экономики, создание новых рабочих мест, высокотехнологичных рабочих мест. Я Вам докладывал в прошлом году об этом, и задачи Вы нам поставили до 2023 года.

И конечно, для нас это реальная возможность сегодня создать новые рабочие места, конечно же, с созданием инженерной инфраструктуры, дорожной, [для] туризма. Для нас это реальная возможность сегодня сделать – не побоюсь этого слова – прорыв в экономике нашей республики.

В.Путин: Готовьте проект.

Р.Темрезов: Мы готовим.

Мы с Правительством Российской Федерации работаем достаточно плотно. Мы сейчас как бы притираемся по тем или иным [вопросам], но хочу сказать, что мы чувствуем поддержку со стороны Министерства строительства, Министерства транспорта и в целом – курирующего блока Правительства.

В.Путин: У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью.

Р.Темрезов: Полтора миллиона туристов, 1 миллион 540 тысяч, в прошлом году, несмотря на пандемию, несмотря на то, что у нас республика – 500 тысяч населения.

В.Путин: В три раза больше, чем жителей.

Р.Темрезов: В три раза больше. Там очень большое развитие, это такой мультипликатор для развития малого и среднего предпринимательства, малого бизнеса.

В.Путин: Что у вас со стройкой в республике и сельским хозяйством? Всё-таки я вижу там…

Р.Темрезов: Владимир Владимирович, мы просели в 2020 году. Скажу, что мы были на последнем месте по темпам ввода жилья.

Но в этом году, по оценке Министерства строительства Российской Федерации, мы вышли на третье место – 298 тысяч квадратных метров жилья вводим в этом году, и мы уже третьи.

Что касается, – я Вам также докладывал, – по переселению граждан из ветхого, аварийного жилья, мы первые в стране закончили досрочно программу по переселению по 1 января 2017 года. Сейчас еще готовим 51 дом к переселению совместно с Фондом реформирования ЖКХ и планируем к концу следующего года, в год 100-летия республики, завершить эту программу.

В.Путин: А сельское хозяйство?

Р.Темрезов: Сельское хозяйство, опять же темпы, если брать март и апрель текущего, 2021 года по отношению к прошлому, то, конечно, мы выросли.

Мы достаточно серьезно сейчас занимаемся и интенсивным садоводством. Каждый год мы закладываем по 200–300 гектаров современных интенсивных садов.

В.Путин: Современные технологии применяете?

Р.Темрезов: По всем современным технологиям, с мелиорацией. Грушевый сад в позапрошлом году – первый в истории современной России – высадили, десять гектаров грушевого сада. Раньше все бахчевые были. Все вроде получается.

Мы пошли по такому принципу садоводства, что личные подсобные хозяйства, – то есть люди, которые раньше выращивали картошку, капусту, – сегодня выращивают на своем огороде [сады]. Мы полностью помогаем, выделяем на закладку этих садов [средства из регионального бюджета]. Люди собираются в кооператив, и потом, когда они первый урожай собрали, они уже все поняли, что будут этим заниматься. Честно говоря, это еще повлияло, [сократило] отток населения из сельской местности.

Вообще в последнее время, я хочу отметить, у нас программа развития сельских территорий под эгидой Минсельхоза, она, конечно, очень сильный толчок в развитии села дала.

В.Путин: Это очень важно с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются.

Р.Темрезов: Проблема с безработицей остается, поэтому для кооперации, личного подсобного хозяйства мы ввели в этом году доплату для сотрудников.

Мы очень много построили в сельской местности домов культуры, спортивных комплексов. Мы ввели доплаты работникам культуры на селе и работникам спорта в сельской местности, тем самым стимулируем, чтобы они, конечно, остались.

Так, конечно, те проблемы, которые раньше были – это вода, газ, отсутствие детских садов, ФАПов, домов культуры – сегодня мы эти вопросы очень серьезно решаем.

В.Путин: Хорошо.

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