Б. Жамсуев: Сегодня имидж каждого региона России становится фактором экономического развития

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручил в Агинском округе свидетельства о первых региональных брендах.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края принял участие в торжественном вручении свидетельств Роспатента для обозначения товаров «национальные костюмы и головной убор «тойробшо», производимых в Агинском округе. Сенатор вручил документы директору ГАУ «Центр развития бурятской культуры» Сэсэг Норполовой.

Баир Жамсуев вручил в Агинском округе свидетельства о первых региональных брендах

Парламентарий подчеркнул, что сегодня имидж любого региона России играет огромную роль и становится одним из факторов, определяющих экономическую, социальную и инвестиционную перспективу. «Для этих целей лучшим инструментом становятся региональные бренды. Национальный костюм и головной убор «Тойробшо» уникальны благодаря своему географическому происхождению и соблюдению традиционных технологий производства».

Баир Жамсуев вручил в Агинском округе свидетельства о первых региональных брендах

Баир Жамсуев напомнил, что с 2017 года Совет Федерации взял под опеку вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности. Проведены парламентские слушания, «круглые столы» и другие мероприятия по изучению данного направления. «Выявилось, что процедура выдачи патента на определённую продукцию является трудоемкой и требующей множества подтверждающих уникальность документов. Поэтому Советом Федерации принято решение о внесении изменений в законопроект и утверждено понятие «географическое указание» в изготовлении продукции, что предусматривает более упрощенный порядок регистрации».

Сенатор пожелал участникам церемонии продолжить начатое дело по брендированию Агинской продукции.

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