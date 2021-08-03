А. Майоров: Продолжается совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Source: Russia – Council of the Federation

Нововведения будут способствовать совершенствованию деятельности Российского экологического оператора и его взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, отметил сенатор.

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области одобрила проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Смотрите также

Как отметил, комментируя это решение, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия изменения направлены на приведение наименований показателей и наименования результата и значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, в 2019–2021 годах в соответствие с актуальной версией паспорта этого федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Также Правилами вносятся дополнения в содержание соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министерством природных ресурсов и экологии РФ с публично-правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».

В соответствии с вносимыми изменениями «Российскому экологическому оператору» необходимо будет ежегодно формировать отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и направлять его в Министерство природных ресурсов и экологии

«В соответствии с вносимыми изменениями «Российскому экологическому оператору» необходимо будет ежегодно формировать отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и направлять его в Министерство природных ресурсов и экологии», — пояснил сенатор.

Алексей Майоров подчеркнул, что нововведения будут способствовать совершенствованию деятельности Российского экологического оператора и его взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.

В целом, проект постановления направлен на достижение целей государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», добавил законодатель.

MIL OSI