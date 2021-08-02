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#НПО Энергомаш#Игорь Арбузов#Большие вызовы#Центр Сириус02.08.2021 02:31

GasHopper стал достойным ответом Энергомаша на «Большие вызовы»

Команда Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приняла участие в проектной смене «Большие вызовы», проходившей с 5 по 28 июля 2021 года в образовательном научно-технологическом центре «Сириус», г. Сочи.

Под руководством специалистов НПО Энергомаш (Сергея Кузьмичева, Ивана Бурцева, Дмитрия Кротова и Дмитрия Пушкарева) школьники разработали концепт аппарата для исследования Марса — GasHopper. Передвигаться аппарат будет прыжками за счет сжатого газа. Модель школьники собирали сами, элементы печатались на 3D-принтере, вместе с этим составлялась электрическая схема и программировалась система управления, которая позволяет управлять аппаратом дистанционно, с компьютера, а также получать данные о его положении, скорости и давлении в баке.

По мнению инженера-конструктора 1 категории Сергея Кузьмичева, за время работы над проектом ребята сплотились в команду, в которой каждый смог проявить свои сильные стороны, и чтобы добиться поставленной цели, четко выполнял взятую на себя задачу, не считаясь со временем.

Завершались «Большие вызовы-2021» Образовательного центра «Сириус» фестивалем из 115 проектов, которые представили школьники из 64 регионов. На фестивале проектов все участники и эксперты единодушно признали, что проект команды Энергомаша был самым сложным, так как предполагал не только моделирование, расчеты и программирование, но и создание серьезной материальной части — ребята практически «с нуля» создавали весь аппарат — от катушек, стоек опор и клапана двигателя до общей сборки аппарата.

Главный конструктор НПО Энергомаш Петр Левочкин высоко оценил командную работу над проектом: «Очень дружно работали ребята — они за короткий срок стали действительно слаженной командой, в которой каждый выполняет свою роль: кто-то отвечал за конструкторскую часть, кто-то за испытания, кто-то за расчеты, кто-то за систему управления. И это дорогого стоит — умение работать в команде — ценное качество для инженеров. Ребята, безусловно, смогут найти свой профессиональный путь, и будет прекрасно, если этот путь приведет их в НПО Энергомаш».

Со своей стороны, руководство нашего предприятия пригласило 9 участников проектной смены «Большие вызовы» войти в программу НПО Энергомаш «Путь к успеху».

«Программа „Большие вызовы“ дает возможность находить талантливых ребят, которые в дальнейшем могут прийти на производство в качестве перспективных молодых специалистов, — отметил генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов, — несколько школьников из предыдущих смен „Больших вызовов“ уже сотрудничают с нами. К примеру, Володя Щедрин в этом году участвует в космической смене уже в качестве стажера, а в 2019 году в проекте по созданию рабочего колеса турбины он представлял нашу команду и затем поступил по программе целевого обучения в МГТУ им. Баумана. Мы видим, как горят глаза у ребят, и готовы поддержать каждого из одаренных школьников».

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