Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#ЦО КРТ#История01.08.2021 21:00

Юбилей филиала ЦЭНКИ — ЦО КРТ

Сегодня, 1 августа 2021 года, исполняется 20 лет Центру обеспечения компонентами ракетных топлив (ЦО КРТ, филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

История ЦО КРТ началась в конце 80-х годов прошлого столетия, когда в Нижегородской области приступили к строительству станции нейтрализации и демонтажа ракет. Она была необходима для ликвидации ракетной техники, а также для нейтрализации топливных систем, сжигания паров и промстоков ракетного топлива.

Новая история предприятия началась 1 августа 2001 года. С тех пор у предприятия добавились новые компетенции, были построены и введены в эксплуатацию новые объекты, а также уникальный завод по производству топлива для заправки средств выведения полезной нагрузки и космических аппаратов. В 2009 году в ходе реорганизации ракетно-космической отрасли центр вошел в структуру ЦЭНКИ.

Сегодня ЦО КРТ представляет собой современное предприятие, укомплектованное высококлассными специалистами и оснащенное высокоточным техническим оборудованием. Основная деятельность филиала связана с выполнением задач по подготовке, гелированию, дегазации и заправке компонентами ракетных топлив, а также по производству гидразина в рамках государственной программы импортозамещения, для обеспечения запусков ракет-носителей со всех космодромов России.

[embedded content]

MIL OSI