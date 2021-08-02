Росстат проведет сельхозперепись со Сбером

Source: Russian Federation State Statistics Service

Федеральная служба государственной статистики и Сбербанк будут сотрудничать в рамках сельскохозяйственной микропереписи, которая стартует в августе 2021 года.

Меморандум о взаимодействии подписали глава Росстата Павел Малков и Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Ранее стороны договорились о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году. Теперь поле совместных действий расширяется.

«В этом году Росстат проводит три масштабных переписи – всероссийскую перепись населения, перепись малого бизнеса и сельхозперепись. Каждая из них станет важным источником данных для решения многих ключевых вопросов развития страны. Для того, чтобы полученная информация была максимально точной, достоверной и полной, будут использованы современные цифровые технологии: вся необходимая IT-инфраструктура для переписи в регионах есть. Но многое зависит и от людей — участников переписи, которые собирают и предоставляют данные. Надеемся на высокую гражданскую активность. И в этом отношении рассчитываем на возможности нашего партнера Сбера», — сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

«Мы всегда активно сотрудничаем с Росстататом, и вполне естественно, что подключились к проведению и сельской микропереписи. Сейчас российский аграрный сектор на подъеме. Поэтому надо понимать, какие процессы в нем происходят, как распределены земельные и людские ресурсы. И мы подключим нашу филиальную сеть к разъяснительной работе среди жителей села. Это поможет сориентировать людей, объяснить им важность сбора данных. Статистика помогает скорректировать действия государства, меры поддержки в этом важном для страны сегменте экономики», — отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

В апреле 2020 года Росстат и Сбер подписали Соглашение о взаимодействии, направленное на установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, в том числе при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года. Также все переписчики Всероссийской переписи находятся под страховой защитой «Сбербанк страхования».

Справка:

Сельскохозяйственная микроперепись пройдет в России с 1 по 30 августа 2021 года. Это выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении отдельных объектов сельскохозяйственной переписи на основе выборки объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по состоянию на 1 августа 2021 года.

В ходе сельскохозяйственной микропереписи отчитываются: сельскохозяйственные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели; личные подсобные хозяйства и другие индивидуальные хозяйства; садоводческие, дачные, огороднические объединения. С 1 по 20 августа участники микропереписи смогут предоставить данные в форме электронных документов (через систему web-сбора Росстата или специализированных операторов связи) и на бумажном носителе (почтой или курьером). С 1 по 30 августа можно также пройти опрос переписчиком с применением планшетного компьютера или бумажных переписных листов.

Все данные личных подсобных хозяйств останутся обезличенными. Информация в обобщенном виде будет использована для развития сельского хозяйства России.

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