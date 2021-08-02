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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ02.08.2021 19:07

Протон-ПМ заключил договоры целевого обучения с будущими студентами технических вузов

В июле 2021 года компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») заключила десять целевых соглашений с выпускниками и молодыми работниками предприятия, которые решили продолжить образование в высших учебных заведениях.

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Заключая целевой договор с предприятием, ребята получают ряд преимуществ как на этапе поступления, так и в ходе дальнейшего обучения и становления в профессии. Имея на руках соглашение, поступают по квоте, конкурс здесь ниже, чем на другие бюджетные места. Будучи студентами, они проходят все виды практики на предприятии, совместно с нашими специалистами выбирают темы курсовых и дипломных работ. При условии среднего балла 4,5 и выше получают дополнительную стипендию от „Протона“, а наиболее успешные — именную стипендию директора. И самое значимое — целевое соглашение гарантирует трудоустройство после окончания вуза».

Восемь из десяти ребят подали документы на очное отделение: пять — на аэрокосмический факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета, на специальности «Ракетно-космическая техника» и «Материаловедение», один — на механико-технологической факультет, на специальность «машиностроение». Ещё один бакалавр планирует поступить по целевому направлению в магистратуру на специальность «Машины и технологии литейного производства».

Выпускница Техно-школы имени В. П. Савиных Елизавета Костарева подала документы на химический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета, на специальность «химия, физика и механика материалов». Во время учёбы Елизавета входила в число 100 самых талантливых школьников Перми, получая премию главы города «Золотой резерв», и сотрудничала с предприятием в рамках соглашения. При наставничестве специалистов центральной заводской лаборатории побеждала в региональном чемпионате профмастерства и становилась призёром национального первенства JuniorSkills Hi-Tech.

В этом году в рамках целевого набора появилась возможность направлять молодёжь и на заочную форму обучения. Заинтересованность в этом проявили инженер-технолог техбюро цеха сборки ракетных двигателей Евгений Романов и выпускник пермского авиатехникума Матвей Савельев, обучавшийся по дуальной модели и в июне этого года защитивший на предприятии дипломный проект. Оба они выбрали механико-технологический факультет ПНИПУ, специальность «автоматизированное оборудование и инструмент бережливых производств», и поступят в вуз при условии успешной сдачи экзаменов. Зачисление на все формы обучения состоится в августе.

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