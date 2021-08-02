Поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:

«В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине.

Отрадно, что нынешнее поколение солдат и офицеров искренне гордится выдающейся героической историей Воздушно-десантных войск, с глубоким уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими ратные, патриотические традиции. Народ России знает, что вы никогда не подведёте, будете неизменно, надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны».

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