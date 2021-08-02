Олег Матыцин провел заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов на Олимпиаде

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 августа, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провел заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония).В обсуждении, в режиме прямого включения из Токио, принял участие директор по спорту – руководитель Главного управления по обеспечению участия в Олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России Андрей Конокотин. Также в заседании штаба приняли участие представители Федерального медико-биологического агентства и Центра спортивной подготовки сборных команд России.В ходе заседания штаб обсудил вопросы по организации пребывания (размещение, условия нахождения, медицинское обеспечение, тестирование ПЦР) олимпийской команды России и организации встреч команды на территории Российской Федерации.«Ежедневно и ежечасно, в режиме 24/7, Москва работает напрямую с Токио по вопросам, связанным с безопасностью во время Игр и по организации прилетов и вылетов наших спортсменов. Особая благодарность ФМБА за внимание, за профессиональную помощь и контроль. Мы должны сделать все возможное, чтобы, возвращаясь, наши спортсмены и тренеры чувствовали себя героями, особенно в этих непростых условиях, когда пандемия вносит свои коррективы. Министерство также выражает благодарность Росавиации, Министерству транспорта Российской Федерации и компании «Аэрофлот». Они в очень непростых и неординарных условиях, в период пандемии, организуют прилеты и вылеты наших олимпийцев», – сказал Министр.На Играх в Японии российские олимпийцы завоевали несколько исторически значимых наград для России. Впервые в истории страны российские гимнастки выиграли «золото» в командном многоборье, а саблистки защитили титул олимпийских чемпионок. Министр также отметил, что в составе сборной уже несколько двукратных олимпийских чемпионов.«Особо выделю наших двукратных олимпийских чемпионов – это пловец Евгений Рылов, стрелок Виталина Бацарашкина, саблистка София Позднякова. Каждая выигранная медаль – это подвиг. Каждый житель нашей страны понимает, что в данных условиях это – героический поступок. Мы очень рады за наши исторические победы в спортивной гимнастике, в тхэквондо у нас впервые завоеваны две золотые медали, как всегда нас порадовали фехтовальщики. Удивили теннисисты: историческая победа Андрея Рублева и Анастасии Павлюченковой в миксте и «серебро» Карена Хачанова. Стрелковый спорт на данных Играх нас более чем радует, заставляет гордиться и демонстрирует, что у нас есть все перспективы для дальнейшего развития. Многие достижения говорят о том, что система работает успешно. Сегодня нам очень важно понимать, что мы конкурентоспособная спортивная держава», – отметил Олег Матыцин.В ходе обсуждения Министр подчеркнул важность поддержки российских олимпийцев как во время Игр, так и по возвращении на родину.«Но, несмотря на статистический успех, мы не должны забывать о главном – о здоровье, физическом и ментальном, всех наших спортсменов. Нам важно, чтобы спортсмены чувствовали внимание и поддержку от страны, ведь они наши герои. Не могу не сказать слова благодарности в адрес представителей СМИ и тех, кто работает в социальных сетях. Олимпиада – это тот период, когда такая позитивная поддержка нашим спортсменам как никогда важна. Я уверен, что она помогает олимпийцам преодолеть многие трудности. Сегодня мы действительно можем гордиться нашими спортсменами на Играх в Токио», – заключил Олег Матыцин.В неофициальном медальном зачете российская команда занимает на данный момент пятое место. В активе сборной 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) завершатся 8 августа.

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