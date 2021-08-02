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#Красмаш#Конкурс02.08.2021 12:55

Названы победители конкурса Красмаша «От идеи — к делу»

Названы победители молодежного конкурса Красноярского машиностроительного завода (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») «От идеи — к делу». Он проходил при поддержке Красноярского регионального отделения СоюзМаш. Авторами лучших проектов экспертная комиссия признала Дмитрия Соколова и Кристину Мамедову — наградой для них станет поездка на обучение в школе инженерно-управленческого кадрового резерва «Техноспецназ». Третьего призера — Ивана Вороновича — отметят денежной премией в сумме 5000 рублей.

Напомним, защита конкурсных работ состоялась 19 июля 2021 года в присутствии комиссии в составе генерального директора Красмаша, Председателя Красноярского регионального отделения СоюзМаш Александра Гаврилова, директора по персоналу и общим вопросам завода Сергея Русакова, начальника отдела организации труда и заработной платы Ярослава Зеленихина.

Руководители заслушали шестерых финалистов: Ивана Вороновича, цех № 27 (проект «Повышение квалификации и переподготовка рабочих»); Дмитрия Соколова, цех № 32 (проект под названием #Простые люди); Лилию Ащепкову, цех № 65 (проект «Вода как оптимальное условие труда»); Светлану Кондратьеву, цех № 8 (проект «Профсоюз наше все»); Наталью Голубовскую, цех № 5 (проект «Фестиваль военной песни»); Кристину Мамедову, отдел № 132 (проект «Доступный спорт»).

Как подчеркнул Александр Федорович, молодежи на решение проблем предприятия следует смотреть через призму цифровизации — этому способствует повсеместное внедрение компьютерной техники, электронного документооборота. Также стоит уделять больше внимания продвижению рабочих профессий и повышению их престижа: токари, фрезеровщики, сварщики, слесари, — сегодня это высококвалифицированные специалисты, в распоряжении которых сложнейшие в управлении оборудование, машины, станки и целые технологические комплексы.

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