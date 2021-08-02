Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации поддержит авторов лучших педагогических инициатив, отметила сенатор,

По итогам защит проектов финалистов Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» эксперты определили победителей в самой масштабной номинации «Моя педагогическая инициатива». Трансляция очной защиты номинации прошла в социальных сетях проекта. Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан возглавляющая Экспертный совет конкурса, сообщила, что в нем принимают участие, как правило, молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Единственной номинацией без возрастных ограничений является «Моя педагогическая инициатива». В 2021 году ее самым опытным участником стал 73-летний педагог из Москвы, а самым юным — 9-летний школьник из Волгоградской области.

Совет Федерации поддержит авторов лучших педагогических инициатив

Приветствуя финалистов, Лилия Гумерова отметила, что много лет назад также начинала свою профессиональную деятельность в качестве педагога-психолога в одной из школ Башкортостана. «Знаю, что за каждым сегодняшним финалистом – большой путь, каждый достоин уважения и наивысшего признания. В нынешнем сезоне, по уже сложившейся традиции, Совет Федерации поддержит авторов лучших педагогических инициатив. Лично от себя также хотелось бы пригласить всех сегодняшних участников присоединиться к большому экспертному сообществу конкурса «Моя страна – моя Россия» в будущем году, чтобы продолжить применять свой опыт на благо нашей Родины», — подчеркнула глава Комитета СФ.

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Руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова отметила, что в этом сезоне конкурса более 15 тысяч участников представили свои проекты в номинации «Моя педагогическая инициатива». Она стала самой многочисленной за всю историю своего существования. «В финал XVIII сезона прошли 99 человек – практиков из 48 регионов России. Благодаря онлайн-трансляции на наших ресурсах, присоединиться к защите, оценить проекты и перенять опыт финалистов смогут педагоги из любой точки мира».

Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого».

В 2021 году Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий. Его участниками в XVIII сезоне стали более 90 тысяч человек из всех регионов России, а также Беларуси, Украины, Азербайджана, Египта, Вьетнама, Великобритании, США и других государств.

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