Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Летняя Космическая Школа#Дмитрий Рогозин02.08.2021 21:22

Лекция в «Летней Космической Школе»

Сегодня, 2 августа 2021 года, в рамках проекта «Летняя Космическая Школа» с лекцией на тему «Современное состояние и перспективы развития российской ракетно-космической отрасли» перед участниками выступил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

В ходе своего выступления он рассказал ребятам об истории, настоящем и будущем отечественной космонавтики. Участники узнали об основных направлениях деятельности Госкорпорации «Роскосмос», перспективных проектах и разработках, а также программах фундаментальных научных исследований. По окончании лекции Дмитрий Рогозин ответил на интересующие участников вопросы, касающихся нового модуля российского сегмента Международной космической станции «Наука», космического туризма и перспектив космодрома Восточный.

Летняя Космическая Школа проходит ежегодно с 2015 года, чья программа направлена на получение обширных знаний в области космонавтики от специалистов ракетно-космической отрасли, популяризаторов и журналистов. В этом году Летняя Космическая Школа проходит с 31 июля по 8 августа 2021 года при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» на базе Сколковского Института Науки и Технологий по направлениям: космонавтика, астрофизика, космическая связь и дистанционное зондирование Земли, космическая медицина и научная журналистика. Участников ждут увлекательные лекции, практики, мастер-классы, захватывающие симуляции и интересные экскурсии.

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