К. Косачев: Русская часовня стала символом дружбы российского и словенского народов, общего стремления к миру и сотрудничеству

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ возглавил российскую делегацию на мемориальных мероприятиях в Словении.

По поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга вице–спикер Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в торжественных мероприятиях у Свято-Владимирской («Русской») часовни под перевалом Вршич в Словении.

Участники церемонии возложили венки к братской могиле. Традиция, существующая многие годы, связана с судьбой русских военнопленных Первой мировой войны: сотни из них в 1916 году были погребены под снежной лавиной во время строительства горной дороги.

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В 2016 году в церемонии, посвященной 100-летию часовни, участвовал Президент России Владимир Путин. В этом году главы России и Словении договорились учредить День российско-словенской дружбы, который в связи с событиями на перевале Вршич будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля.

В рамках церемонии состоялась беседа заместителя Председателя СФ с Президентом Республики Словения Борутом Пахором.

Константин Косачев поблагодарил всех словенцев и, прежде всего, жителей города Краньска-Гора за бескорыстную заботу о часовне и местах, где обрели покой русские солдаты. Он отметил, что Русская часовня стала «символом дружбы российского и словенского народов, нашего общего стремления к миру, сотрудничеству и процветанию». Заместитель Председателя СФ выразил надежду на то, что Словения, которая с 1 июля 2021 года председательствует в Совете Европейского союза, своим конструктивным настроем будет всемерно способствовать улучшению отношений между Россией и Евросоюзом.

Рабочий визит заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева в Республику Словения

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Рабочий визит заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева в Республику Словения

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Рабочий визит заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева в Республику Словения

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Рабочий визит заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева в Республику Словения

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Рабочий визит заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева в Республику Словения

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Рабочий визит заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева в Республику Словения

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Рабочий визит заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева в Республику Словения

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Рабочий визит заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева в Республику Словения

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Рабочий визит заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева в Республику Словения

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Рабочий визит заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева в Республику Словения

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Рабочий визит заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева в Республику Словения

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В торжестве приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Словения Здравко Почивалшек и мэр города Краньска-Гора Я. Хорват.

В ходе поездки состоялись также встречи Константина Косачева с Председателем Национального совета Республики Словения Алойзом Ковшцей, главой фракции партии «Социальные демократы» и председателем Группы дружбы Словении с Россией в нижней палате парламента – Государственном собрании Словенской Республики Матьяжем Ханом, председателем Комиссии по международным отношениям и европейским делам Национального совета Республики Словения Бояном Кекецом и другими словенскими парламентариями.

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