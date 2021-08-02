Игры XXXII Олимпиады в Токио: Сергей Емелин и Сергей Семенов – бронзовые призеры в соревнованиях по греко-римской борьбе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) Сергей Емелин выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг. Сергей Семенов завоевал «бронзу» в весовой категории до 130 кг.

Для российской олимпийской сборной это первые медали по греко-римской борьбе на Играх в Токио.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Сергея Емелина и Сергея Семенова с завоеванием бронзовых наград:«Поздравляю Сергея Емелина с завоеванием «бронзы» в весовой категории до 60 кг, а Сергея Семенова — в категории до 130 кг. Они принесли России первые медали в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. Оба наших спортсмена очень ярко провели схватки за попадание в тройку призеров Игр-2020. Сергей Емелин в поединке за бронзу одержал убедительную победу над соперником из Молдавии со счетом 12:1. Сергей Семенов в упорнейшей борьбе по последнему результативному действию вырвал у чилийца бронзовую медаль. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной и Федерацию спортивной борьбы России. Желаем успеха нашим борцам на Олимпиаде в Токио, вся Россия болеет за них!» – сказал Олег Матыцин.

26-летний Сергей Емелин – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Сергей родом из города Рузаевки, в составе российской олимпийской сборной представляет Республику Мордовия, тренируется на базе региональной СШОР, его тренеры – заслуженный тренер России Николай Викторович Слесарев и заслуженный тренер России Валерий Васильевич Романов.

25-летний Сергей Семенов – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия), чемпион мира и бронзовый призер чемпионата Европы. Сергей родом из Тулы, в составе российской олимпийской сборной представляет Москву, тренируется на базе ЦО «Спарта», его тренеры – заслуженный тренер России Владимир Васильевич Ушаков, Алексей Игоревич Иванов и его брат – Владислав Викторович Семенов.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Сергея Емелина и Сергея Семенова с бронзовыми медалями, весь тренерский штаб и Федерацию спортивной борьбы России и желает новых ярких побед!

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