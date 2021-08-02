Игры XXXII Олимпиады в Токио: Денис Аблязин выиграл «серебро» в опорном прыжке, Ангелина Мельникова – «бронзу» в вольных упражнениях

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) Денис Аблязин выиграл серебряную медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике в опорном прыжке, Ангелина Мельникова – бронзовую награду в вольных упражнениях.Денис Аблязин набрал 14,783 балла по итогам выступлений. Первое место занял представитель Южной Кореи Син Джи Хван. Он показал такой же результат, что и россиянин, но золотую медаль присудили Си Джи Хвану из-за более высокой оценки в лучшей попытке.Ангелина Мельникова набрала 14,166 балла. То же количество баллов у представительницы Японии Маи Мураками. Обе спортсменки получили бронзовые медали.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил гимнастов с медалями:«Поздравляю Дениса Аблязина с «серебром» в опорном прыжке, а Ангелину Мельникову с «бронзой» в вольных упражнениях! Денис показал в финале выступление высочайшего уровня и заслуживал того, чтобы завоевать «золото». Он набрал такое же количество баллов, как победитель из Южной Кореи и стал вторым только по дополнительным критериям. Для Дениса Аблязина эта медаль стала уже седьмой олимпийской наградой, завоеванной в карьере, немногие гимнасты могут похвастаться такими стабильными результатами. Ангелина Мельникова выиграла сегодня свою четвертую медаль Олимпиад в карьере. Наша спортсменка сделала в финале элементы высокой сложности и смогла завоевать первую олимпийскую награду в индивидуальных упражнениях в карьере. Поздравляю тренеров национальной команды и Федерацию спортивной гимнастики с успехом российских гимнастов. Желаем нашим спортсменам удачи в заключительный день соревнований по спортивной гимнастике в Токио», – сказал Олег Матыцин.21-летняя Ангелина Мельникова – самая титулованная гимнастка в российской команде. В ее активе серебряная медаль Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В 2018 и 2019 годах Ангелина становилась серебряным призером чемпионата мира в командном многоборье, в 2014 году гимнастка выиграла чемпионат Европы в личном и командном многоборье. В 2016 и 2018 годах в составе сборной России стала чемпионкой Европы в командном многоборье.Ранее Ангелина вместе с Лилией Ахаимовой, Викторией Листуновой и Владиславой Уразовой выиграла первые в истории России золотые медали в командном многоборье и бронзовую медаль в личном многоборье.28-летний Денис Аблязин – заслуженный мастер спорта, пятикратный призер Игр и двукратный чемпион мира. Денис родом из Пензы и в составе российской олимпийской сборной представляет Пензенскую область. Денис тренируется на базе СШОР по гимнастике им. Н.А. Лавровой, его тренер – Анатолий Сергеевич Олушев.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Дениса Аблязина и Ангелину Мельникову с «серебром» и «бронзой» и желает будущих побед!

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