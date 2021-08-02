Игры XXXII Олимпиады в Токио: Анастасия Войнова и Дарья Шмелева – бронзовые призеры командном спринте в велотреке

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли бронзовые награды в командном спринте в велотреке. В заезде за третье место россиянки обошли представительниц Нидерландов показали результат 32,252 секунды.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил спортсменок с «бронзой»:«Поздравляю Анастасию Войнову и Дарью Шмелеву с «бронзой» Олимпиады, она стала для нашей команды по велотреку первой на Играх-2020. Пять лет назад на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро наши спортсменки заняли в этой дисциплине второе место и в Токио были снова в числе главных претенденток на медали. Анастасия и Дарья очень уверенно провели сегодня все раунды и в гонке за третье место с большим преимуществом опередили соперниц из Нидерландов. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Федерацию велосипедного спорта России. Мы желаем российским спортсменам удачи в соревнованиях по велотреку и болеем за них», – сказал Министр.28-летняя Анастасия Войнова – заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия), четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы. Анастасия родом из Тулы, в составе олимпийской сборной представляет Москву. Анастасия тренируется на базе МССУОР №2 Москомспорта, ее тренер – заслуженный мастер спорта Сергей Васильевич Хренцов.26-летняя Дарья Шмелева – заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия), четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы. Дарья родом села Новобалтачево Республики Башкортостан и в составе олимпийской российской сборной представляет столицу. Дарья тренируется на базе МССУОР №2 Москомспорта, ее тренер – заслуженный тренер России и мастер спорта СССР Валентин Андреевич Любовицкий.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анастасию Войнову, Дарью Шмелеву, весь тренерский штаб и Федерацию велосипедного спорта России с удачным стартом и желает новых ярких побед!

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