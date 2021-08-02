Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с руководством Управления федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа провёл рабочую встречу с руководителем регионального Управления федеральной антимонопольной службы Ириной Белоконь.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам соблюдения антимонопольного законодательства на территории Ненецкого автономного округа. В частности, речь шла о ценообразовании на социально значимые продукты питания, о тарифах на авиаперевозки и создании условий для развития бизнеса.

Денис Гусев провёл рабочую встречу с руководителем регионального Управления федеральной антимонопольной службы Ириной Белоконь

Руководитель УФАС сообщила, что за период 2020–2021 годов на товарных рынках были изменены неправомерные акты органов местного самоуправления. По ее словам, муниципальные задания и субсидии предоставлялись «своему бюджетному учреждению» при наличии других конкурентоспособных участников рынка.

Денис Гусев поблагодарил сотрудников регионального Управления федеральной антимонопольной службы за эффективную работу по реализации мер, которые направлены на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также на поддержку здоровой конкурентной среды. «Развитие конкуренции является одним из факторов стабильного роста региональной экономики, и напрямую влияет на повышение качества жизни жителей Ненецкого автономного округа»,- подчеркнул сенатор.

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