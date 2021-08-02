Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ОКБ Факел#Геннадий Абраменков02.08.2021 17:27

Директором ОКБ «Факел» назначен Геннадий Абраменков

На состоявшемся заседании Совета директоров интегрированной структуры двигателестроения директором Опытного конструкторского бюро (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос) назначен Геннадий Владимирович Абраменков. Приказ о вступлении в должность действует с 29 июля 2021 года.

В 2008 году Геннадий Абраменков окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации», в 2017 году — Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), имеет степень магистра по специальности «Авиастроение». Включен в кадровый резерв Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и кадровый резерв оборонно-промышленного комплекса России. Стаж работы в ракетно-космической отрасли более семи лет, прошел трудовой путь от аналитика до директора департамента сертификации, стандартизации и лицензирования Госкорпорации «Роскосмос». Общий трудовой стаж работы в авиационной и космической отрасли более 11 лет.

В середине ноября 2020 года состоялась передача в доверительное управление НПО Энергомаш, 100% акций ОКБ «Факел», принадлежащих Госкорпорации «Роскосмос». После совершения сделки НПО Энергомаш получило право формировать совет директоров предприятия, ревизионную комиссию, а также принимать иные решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров ОКБ «Факел».

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