Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Русский космос#ИСС#Сфера03.08.2021 02:30

Группировка спутников «Марафон-IoT» будет полностью сформирована в 2027 году

Формирование спутниковой группировки связи «Марафон-IoT» будет полностью завершено в 2027 году. Об этом сообщил заместитель генерального конструктора компании «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Александр Кузовников.

«Первый „марафонец“ может быть запущен в 2023 году, следующие пять аппаратов — в 2024 году, половина орбитальной группировки — через два года, к 2026 году, с тем, чтобы полностью завершить формирование спутниковой системы в 2027 году», — передает слова Кузовникова журнал Госкорпорации «Роскосмос» — «Русский космос».

По словам заместителя генерального конструктора, всего группировка будет включать 264 спутника, размещенных в 12 орбитальных плоскостях на высоте порядка 750 км.

ИСС Решетнева подготовило аванпроект, готово тактико-техническое задание на разработку эскизного проекта системы «Марафон-IoT». Глобальная система передачи данных «Марафон IoT/M2M» будет входить в программу «Сфера».

Источник: ТАСС31 июля 2021 года, 19:15

MIL OSI