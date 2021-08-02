Source: Russia Federal Space

Центр Келдыша. Вклад Центра Келдыша в создание и запуск модуля «Наука» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Центр Келдыша#наука

02.08.2021 07:37

Вклад Центра Келдыша в создание и запуск модуля «Наука»

Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» был выполнен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года. 29 июля состоялась его успешная стыковка с российским сегментом Международной космической станции.

Исследовательский центр имени М. В. Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») внёс значительный вклад в обеспечение создания и подготовки нового российского модуля к запуску, участвовал в решении научно-технических задач при пуске, космическом полёте и стыковке с Международной космической станцией.

Коллектив ученых и инженерно-технических работников Центра Келдыша обеспечил решение таких задач, как:

Расчетная и экспериментальная отработка двигателей и двигательных установок;

подготовка МЛМ на заводе-изготовителе, на техническом и стартовом комплексе на космодроме Байконур;

оценка качества материалов ракетных двигателей, двигательных установок, элементов стыковочного узла МЛМ и МКС;

оценка качества изготовления ракеты-носителя «Протон-М» и МЛМ;

анализ отработки двигательных установок и их работоспособности, участие в программе огневых испытаний по продлению сроков эксплуатации;

исследования физико-химических и механических характеристик материалов ракетных двигателей, двигательных установок, топливных баков, узлов стыковки МЛМ с МКС;

моделирование истечения жидкости и поведения компонентов топлива и газов, расчёт параметров двигательной установки;

расчет гидравлических характеристик пневмогидравлической системы двигательных установок и двигательных установок в целом, оценка запасов топлива и газов в топливных баках и элементах двигательных установок;

экспериментальная верификация надежности агрегатов управления МЛМ;

расчет циклической прочности вытеснителей топливных баков МЛМ.

Центр Келдыша гордится своими сотрудниками, внесших огромный вклад в осуществление функционирования МЛМ в составе МКС:

Миронов Вадим Всеволодович (заместитель генерального директора), д.т.н., профессор

Мосолов Сергей Владимирович (начальник отделения), к.ф.-м.н.

Кудинов Александр Сергеевич (заместитель начальника отдела), к.т.н.

Ризаханов Ражудин Насрединович (начальник отдела), к.ф.-м.н., старший научный сотрудник

Позвонков Дмитрий Михайлович (старший научный сотрудник), к.т.н.

Тарарышкин Вадим Иванович (ведущий инженер)

Капгер Владимир Владимирович (заместитель начальника отдела)

Клименко Александр Геннадьевич (ведущий инженер)

Слесарев Денис Федорович (ведущий инженер)

Сигалаев Сергей Константинович (ведущий научный сотрудник), к.ф.-м.н.

Юрзин Александр Николаевич (начальник стенда)

Фролов Олег Владимирович (инженер-конструктор 2 категории)

Лаптев Игорь Вячеславович (начальник сектора), к.ф.-м.н.

Черкасов Сергей Гелиевич (главный научный сотрудник), д.ф.-м.н., профессор

Семенов Виктор Никонорович (главный научный сотрудник), д.т.н., профессор

Лаптев Иван Николаевич (инженер 1 категории)

Сивцов Кирилл Игоревич (инженер 1 категории)

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