Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ОКБ Факел02.08.2021 10:50

Балтийский командно-измерительный пункт получил разрешение Роскомнадзора на применение наземной станции «Компарус-У2»

Балтийским командно-измерительным пунктом завершены работы по регистрации наземной станции «Компарус-У2», размещённой на объекте «Неман». На основании решения Государственной комиссии по радиочастотам, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Опытному конструкторскому бюро «Факел» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») выдана выписка из реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешающая применение НС «Компарус-У2» до мая 2023 года.

Станция «Компарус-У2» смонтирована и введена в эксплуатацию комиссией Госкорпорации «Роскосмос» в октябре 2020 года. Она предназначена для управления космическими аппаратами, оснащенными бортовой аппаратурой типа «Компарус-А» научного, международного, народнохозяйственного и коммерческого назначения. Система «Компарус-У2» обеспечивает радиоконтроль орбитальной группировки космических аппаратов, передает команды и принимает служебную телеметрическую информацию. Станция обеспечивает работу с космическими аппаратами в режиме полёта при дальности от 140 км до 56 тысяч км.

ОКБ «Факел» — одно из лидирующих предприятий в разработке электрических двигательных систем и термокаталитических двигательных установок на гидразине, обладающее индустриальным опытом серийной и массовой поставки двигателей в коммерческом и государственном сегментах рынка. Доля в мировом производстве двигателей для КА составляет около 10%. На сегодняшний день партнерами являются: ИСС им. М.Ф. Решетнева, РКК «Энергия», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, НПО им. Лавочкина, Корпорация «ВНИИЭМ», Maxar (США), Airbus, TAS (Франция), MELCO (Япония), IAI (Израиль), OHB (Швеция).

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