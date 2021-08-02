А. Артамонов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 790-летию Мосальска

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подчеркнул важность всестороннего развития города и Мосальского района.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 790-летию города Мосальска.

«Мосальск становился, развивался вместе с Россией. Были времена, когда приходили завоеватели с других земель, но в конечном итоге это наш, родной, русский город. Я думаю, это важно для каждого из нас — ощущать себя частичкой Великой России», — отметил парламентарий.

Анатолий Артамонов подчеркнул важность всестороннего развития города и Мосальского района: «Главное, чтобы количество жителей Мосальска и района не уменьшалось, а наоборот, увеличивалось. Через 10 лет будет 800-летие города. Давайте договоримся, чтобы к этой дате в вашем районе прибавилось хотя бы 800 человек».

По словам сенатора, для этого необходимо развивать экономику, привлекать инвесторов, создавать новые производства, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест.

В Мосальском районе сельское хозяйство поставлено на достаточно неплохой уровень, но темпы развития нужно увеличивать

«В Мосальском районе сельское хозяйство поставлено на достаточно неплохой уровень, но темпы развития нужно увеличивать», — отметил парламентарий.

«Отрадно видеть, что многие населенные пункты и, прежде всего, город Мосальск, благоустраиваются. И это тоже надо продолжать, чтобы люди стремились не покидать свои родные места», — сказал Анатолий Артамонов.

В рамках торжественного собрания парламентарий вручил благодарственное письмо сенатора РФ главе Мосальского района Алексею Кошелеву за активное участие в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Мосальске и значимый вклад в реализацию национального проекта «Демография» на территории Калужской области.

Анатолий Артамонов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 790-летию города Мосальска

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Анатолий Артамонов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 790-летию города Мосальска

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Анатолий Артамонов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 790-летию города Мосальска

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Анатолий Артамонов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 790-летию города Мосальска

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Анатолий Артамонов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 790-летию города Мосальска

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Анатолий Артамонов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 790-летию города Мосальска

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Анатолий Артамонов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 790-летию города Мосальска

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В рамках рабочей поездки Анатолий Артамонов посетил в Мосальске новый Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа», где осмотрел помещения учреждения, пообщался со спортсменами района и вместе с ними принял участие в посадке туи на Аллее Почетных гостей.

Строительство ФОКа осуществлялось в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в нацпроект «Демография». В новом здании расположилась районная Детско-юношеская спортивная школа, а занятия баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом и бадминтоном в новых современных залах теперь доступны для всех жителей района.

Помимо универсального игрового зала в ФОКе действует тренажерный зал и зал для занятий единоборствами.

Также в селе Боровенск Анатолий Артамонов посетил Свято-Успенский Боровенский Ферапонтов мужской монастырь.

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